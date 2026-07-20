Expertos reivindican el Camino como una experiencia de "transformación emocional"

La conferencia inaugural ha corrido a cargo del historiador italiano Paolo Cozzo

La integrante del Comité Internacional de Expertos del Camino de Santiago Renata Cristina de Sousa ha asegurado este lunes que la peregrinación jacobea provoca "una profunda transformación emocional" en quienes la realizan, ya que el contacto con la tradición espiritual, el esfuerzo físico y la convivencia con personas de distintas culturas hacen que "la persona que se va no sea la misma que llega".

La investigadora realizó estas declaraciones a la prensa en la inauguración de la XVII edición de las Lecciones Jacobeas, organizadas por la Cátedra del Camino de Santiago y Peregrinaciones de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), con el apoyo de Turismo de Galicia, que se celebran hasta el jueves en el Museo de las Peregrinaciones de la capital gallega.

De Sousa ha señalado que aunque muchos peregrinos comienzan el Camino movidos por intereses deportivos o por el deseo de disfrutar de la naturaleza, el silencio o la soledad, a medida que avanzan, experimentan "un proceso de cambio interior",

"Están en contacto con huellas de una experiencia sagrada", ha declarado la experta, que ha precisado que esa transformación también alcanza a personas que no son creyentes.

Patrimonio, peregrinaciones e historia: así será la XVII edición del encuentro Lecciones Jacobeas Más información

Según ha indicado, durante la peregrinación afloran recuerdos y vivencias personales, como la pérdida de familiares, relaciones sentimentales fallidas o conflictos familiares, que obligan al caminante a enfrentarse a cuestiones que permanecían latentes.

A ese componente emocional se suma la propia exigencia física del recorrido: "Caminar es una experiencia de dolor; es difícil, es largo y hay momentos de llanto y de dificultades", afirmó, antes de destacar que ese proceso desemboca en una transformación "personal y física".

La experta ha sostenido que el cambio experimentado por los peregrinos no es únicamente corporal, sino también "emocional, subjetivo y afectivo", fruto de una experiencia que califica además de "de profundamente colectiva".

En ese sentido, ha valorado que el Camino favorece el encuentro entre personas procedentes de distintos países y culturas, lo que permite compartir historias de vida y ampliar la visión del mundo.

"Ese intercambio provoca un cambio interior y nuevas perspectivas culturales".

La Compostela que nunca fue cobra vida en una nueva exposición en la Casa do Cabido Más información

Las Lecciones Jacobeas, integradas en los Cursos de Verano de la USC, reúnen esta semana a especialistas nacionales e internacionales para analizar el presente y el futuro del fenómeno jacobeo bajo el lema 'Patrimonio y Voces del Camino de Santiago'.

La conferencia inaugural ha corrido a cargo del historiador italiano Paolo Cozzo, catedrático de Historia del Cristianismo y de las Iglesias en el Departamento de Estudios Históricos de la Universidad de Turín, del que actualmente es director, y presidente desde 2024 de la Asociación Internacional para la Investigación de Santuarios (AIRS).

La inteligencia artificial ya influye en las decisiones de salud de millones de españoles, según un estudio de la USC Más información

Cozzo ha impartido una la conferencia titulada 'La presencia del apóstol Santiago y la peregrinación jacobea en espacios sagrados, lugares de culto y santuarios de los Alpes', a la que le ha seguido la de De Sousa, con el título 'Los sentidos de lo jacobeo en el Occidente Medieval: emociones, devociones y culto a las reliquias del apóstol Santiago'.

Durante la inauguración, el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles ha remarcado la colaboración entre la Xunta y la USC para "promover el conocimiento científico sobre el Camino de Santiago y fortalecer su dimensión internacional".

España desarrolla una 'calculadora' para predecir riesgo personalizado de cáncer de mama Más información

"Las Lecciones Jacobeas representan un ejemplo del compromiso de Turismo de Galicia con la promoción de la investigación, el intercambio de conocimientos y la internacionalización del Camino de Santiago, favoreciendo el diálogo entre especialistas de diferentes países y disciplinas", ha declarado.

Merelles también ha subrayado el carácter multidisciplinar de un programa que reúne a historiadores, filólogos, geógrafos, economistas, arqueólogos, escritores, artistas e investigadores de universidades gallegas y otros centros académicos de Europa, América y Asia