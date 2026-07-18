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Diario de Ferrol

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Santiago de Compostela

O Pazo de San Lourenzo abre as súas portas cunha fin de semana de artesanía, gastronomía e cultura

A nova edición de 'Sabor a novo' reunirá este sábado e domingo unha feira de produtoras e creadoras galegas, visitas guiadas, paseos teatralizados e obradoiros 

Adriana Quesada
Adriana Quesada
18/07/2026 10:00
A presentación de Sabor a Novo avanzou a programación da iniciativa, que converterá o Pazo de San Lourenzo nun espazo aberto á cidadanía e aos visitantes
O Pazo de San Lourenzo acollerá durante toda a fin de semana a feira 'Sabor a novo', con entrada gratuíta
Concello de Santiago
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O Pazo de San Lourenzo converterase esta fin de semana nun escaparate da creatividade e da produción local coa celebración dunha nova edición de "Sabor a novo", unha iniciativa que busca achegar este espazo patrimonial á cidadanía e aos visitantes ao tempo que promove o comercio, a artesanía e a agroalimentación galega. O evento, impulsado pola empresa Correvaidille, conta co patrocinio do Concello de Santiago a través das áreas de Comercio e Turismo, financiadas coa taxa turística.

A cita desenvolverase este sábado e domingo en horario ininterrompido de 11.00 a 21.00 horas, con entrada libre e gratuíta. O obxectivo é reivindicar o valor do Pazo de San Lourenzo como un dos espazos patrimoniais máis singulares da cidade e convidar a descubrir unha Compostela que vai máis alá do casco histórico.

Para facilitar o acceso ao recinto, habilitarase un pequeno tren turístico que realizará percorridos circulares entre a avenida de Xoán Carlos I, á altura da igrexa do Pilar, e o pazo. As saídas realizaranse cada hora desde as 11.30 horas.

A concelleira Pilar Lueiro e o concelleiro Xesús Domínguez visitaron Chaián para supervisar os traballos de acondicionamento do espazo que acollerá a 50ª edición da Festa do Escalo

Chaián celebra esta fin de semana o 50 aniversario da Festa do Escalo

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O programa inclúe unha feira na que participarán comercios, obradoiros artesáns, creadoras, artistas, emprendedoras e produtoras de toda Galicia, que exhibirán e porán á venda os seus produtos co obxectivo de dar visibilidade ao talento e á produción de proximidade.

A programación completarase cunha ampla oferta cultural e lúdica en horario de mañá e tarde. As persoas asistentes poderán participar en visitas guiadas ao Pazo de San Lourenzo, paseos dramatizados da man da compañía Os Quinquilláns e obradoiros de baile e cultura tradicional, impartidos por Mercedes Prieto, Serxio Cobos, Montse Rivera, Belem Tajes e Ramón Dopico. Para participar nestas actividades será necesario realizar unha preinscrición ata quince minutos antes do seu inicio.

Entre as propostas destaca tamén a actuación de Armadanzas, prevista para o sábado ás 13.00 horas.

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