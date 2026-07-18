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Santiago de Compostela

Mercedes Rosón reclama recuperar el histórico sonido del semáforo de Porta Faxeira

La edil también pedirá recuperar el quiosco del Toural en el próximo pleno

Redacción
18/07/2026 12:57
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Rosón defendió que determinados elementos cotidianos también construyen la identidad de la ciudad
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Mercedes Rosón ha reclamado al Gobierno local la recuperación del histórico sonido del semáforo de Porta Faxeira, al considerar que forma parte de la memoria colectiva de Santiago. La concejala no adscrita también llevará al próximo pleno una pregunta para conocer las gestiones realizadas con el fin de recuperar el emblemático quiosco del Toural.

Rosón defendió que determinados elementos cotidianos también construyen la identidad de la ciudad y mostró su desacuerdo con la sustitución del tradicional avisador acústico del semáforo por el sistema Pasblue. Aunque reconoció las ventajas de este dispositivo para mejorar la accesibilidad y reducir la contaminación acústica, considera que ambos sistemas pueden convivir en este punto concreto.

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"Non concordamos con eliminar un son que xa forma parte da estampa sonora de Santiago", afirmó la edil, que pidió mantener el avisador convencional sin renunciar al nuevo sistema accesible.

Además, anunció que preguntará en el pleno por las actuaciones realizadas para cumplir la moción aprobada por unanimidad en octubre de 2023, que instaba a recuperar el histórico quiosco del Toural mediante su adquisición y posterior concesión pública. Rosón recordó que, casi tres años después de su cierre, el inmueble continúa vacío y sin uso.

La concejala considera que tanto el quiosco del Toural como el tradicional sonido del semáforo de Porta Faxeira son símbolos de la identidad compostelana. "Defender estes símbolos tamén é defender o orgullo e o sentimento propio da nosa cidade", concluyó.

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