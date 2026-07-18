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Santiago de Compostela

Borja Verea, proclamado candidato del PP a la Alcaldía de Santiago para 2027

El líder popular asegura que "para un santiagués, este é o reto máis ilusionante que existe" durante un acto presidido por Alberto Núñez Feijóo en la Cidade da Cultura

Redacción .
Redacción .
18/07/2026 20:25
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 Verea ha sido proclamado este sábado candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Santiago
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Borja Verea ha sido proclamado este sábado candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Santiago de Compostela para las elecciones municipales de 2027. El acto, celebrado en la Cidade da Cultura, estuvo presidido por el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y contó con la participación del presidente del PPdeG, Alfonso Rueda.

Durante su intervención, Verea dio la bienvenida a los candidatos y representantes del Partido Popular llegados de toda España y agradeció la elección de Santiago para acoger este encuentro. El líder popular aseguró que, para la ciudad, era "un auténtico orgullo" recibir este acto y trasladó su agradecimiento tanto a Feijóo como a Rueda por su apoyo y confianza.

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El candidato defendió una forma de entender la política basada en el compromiso con las personas y reivindicó el papel del municipalismo. "Hai quen entende a política como unha profesión. Nós entendémola como un compromiso. Como unha paixón", afirmó, al tiempo que sostuvo que la política municipal "é a máis humana que existe" porque "escoita, acompaña e está ao lado das persoas".

Verea también puso en valor el papel de Santiago como ciudad de encuentro y aseguró que la capital gallega está preparada para abrir una nueva etapa. "Santiago pode máis. Santiago quere máis. Santiago merece máis", señaló, convencido de que la ciudad debe mirar al futuro con ambición.

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"Para un santiagués, este é o reto máis ilusionante que existe. Pero é tamén unha gran responsabilidade", afirmó durante su intervención, comprometiéndose a seguir "deixándose a pel" para impulsar ese nuevo proyecto para la ciudad.

El acto reunió en la Cidade da Cultura a los candidatos del Partido Popular a las capitales de provincia de España, proclamados oficialmente por Alberto Núñez Feijóo. En el caso de Galicia, participaron también Miguel Lorenzo (A Coruña), José Manuel Rey Varela (Ferrol), Elena Candia (Lugo), Ana Méndez (Ourense), Rafa Domínguez (Pontevedra) y Luisa Sánchez (Vigo), en un encuentro que sirvió como inicio del reto electoral del partido de cara a las elecciones municipales de 2027.

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