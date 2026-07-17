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Diario de Ferrol

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Santiago de Compostela

Zona C xa ten novas exposicións: catro proxectos formarán parte da programación 2026/2027

Compostela Cultura selecciona tres propostas de creación artística e un proxecto de comisariado entre as 29 candidaturas presentadas á convocatoria pública do Auditorio de Galicia

Redacción
17/07/2026 17:00
A Zona C acollerá entre 2026 e 2027 as propostas seleccionadas na convocatoria pública, que busca impulsar a creación contemporánea
A Zona C acollerá entre 2026 e 2027 as propostas seleccionadas na convocatoria pública, que busca impulsar a creación contemporánea
Concello de Santiago
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O Auditorio de Galicia resolveu a convocatoria pública de proxectos artísticos e de comisariado para a Zona C. Nesta edición presentáronse 29 propostas, das que 24 concorreron na modalidade de creación artística e 5 na de comisariado, un volume de participación que volve evidenciar o interese que esperta esta convocatoria no ámbito da arte contemporánea. 

Na modalidade de creación artística foron seleccionadas as intervencións 'Pedra na gorxa, pedra na man', de Breogán Xague; 'Ensaio sobre a vixilia. Traballo, tecido e mulleres', de Aldara Vázquez Estévez; e 'Outra vez', de Raquel Álvarez. A comisión de selección destaca na súa acta a gran solidez formal e conceptual duns proxectos que fomentan o debate e a reflexión crítica desde perspectivas diferentes, abordando cuestións como a lingua entendida como experiencia corporal e patrimonio material e inmaterial, a revalorización da arte téxtil galega desde unha óptica feminista ou a repetición como mecanismo de transformación e creación de novos significados.

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Na modalidade de comisariado, a proposta seleccionada foi 'Morar así', de Eva Antelo Mata e Andrea Mosquera. O xurado salientou o seu carácter transversal e investigador, ao propoñer unha reflexión sobre o acto de habitar entendido non só como a simple ocupación dun espazo, senón como forma de relacionarse co territorio a través do corpo e do son. A proposta reúne unha selección plural de artistas que afondan en cuestións como o tempo, a memoria, o territorio e os modos de habitar, convidando a pensar sobre a maneira en que herdamos, transformamos e construímos relacións máis conscientes co mundo que habitamos. O proxecto de comisariado contará cunha dotación económica de 6.000 euros, que deberá contemplar todos os custos asociados á súa execución.

As catro propostas pasarán a formar parte da programación expositiva da Zona C no período 2026-2027, consolidando este espazo como unha plataforma de apoio á creación contemporánea, á investigación artística e ao diálogo entre artistas, comisariado e cidadanía.

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