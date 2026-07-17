Vueling incorporará un quinto avión a su base de Santiago en el verano de 2027

. La aerolínea, integrada en el grupo IAG, ampliará así su operativa apenas un año después de haber sumado una cuarta aeronave Cedida

Vueling reforzará su presencia en el aeropuerto Rosalía de Castro con la incorporación de un quinto avión basado en Santiago a partir del verano de 2027. La aerolínea, integrada en el grupo IAG, ampliará así su operativa apenas un año después de haber sumado una cuarta aeronave, incorporada este verano y cuya actividad se mantendrá también durante la temporada de invierno.

El anuncio se realizó durante un encuentro entre el director de Red y Estrategia de Vueling, Jordi Pla, y la concejala de Turismo de Santiago, Miriam Louzao, en el que ambas partes abordaron la conectividad aérea de la capital gallega y el papel de la compañía en el aeropuerto compostelano.

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Desde el inicio de sus operaciones en Santiago, en 2006, cerca de 12 millones de pasajeros han viajado con Vueling. Solo en 2025, la compañía transportó 1,4 millones de viajeros, un 9 % más que el año anterior, y en lo que va de 2026 se ha consolidado como el principal operador del aeropuerto, concentrando más de la mitad de los pasajeros que pasan por Lavacolla.

Con este nuevo refuerzo, la aerolínea continuará ampliando la conectividad de Santiago, donde este verano estrenó las rutas a Marrakech, Jerez e Ibiza, además de recuperar la conexión con Valencia a partir de septiembre. En total, Vueling opera este año 18 rutas desde la capital gallega, seis de ellas internacionales.

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La concejala de Turismo, Miriam Louzao, valoró la incorporación del quinto avión como "una muy buena noticia para Santiago y para toda Galicia" y destacó el compromiso de la compañía con el aeropuerto compostelano. Por su parte, Jordi Pla subrayó que Santiago es "un aeropuerto clave para Vueling" y aseguró que esta ampliación reafirma la apuesta de la aerolínea por mejorar la conectividad y contribuir al desarrollo turístico y económico de Galicia.