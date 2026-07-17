Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Vueling incorporará un quinto avión a su base de Santiago en el verano de 2027

La aerolínea reforzará su operativa en Lavacolla un año después de ampliar la base a cuatro aeronaves y consolidará su apuesta por la conectividad de Galicia

Redacción
17/07/2026 19:17
Vueling, nuevo avión en Santiago
. La aerolínea, integrada en el grupo IAG, ampliará así su operativa apenas un año después de haber sumado una cuarta aeronave
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Vueling reforzará su presencia en el aeropuerto Rosalía de Castro con la incorporación de un quinto avión basado en Santiago a partir del verano de 2027. La aerolínea, integrada en el grupo IAG, ampliará así su operativa apenas un año después de haber sumado una cuarta aeronave, incorporada este verano y cuya actividad se mantendrá también durante la temporada de invierno.

El anuncio se realizó durante un encuentro entre el director de Red y Estrategia de Vueling, Jordi Pla, y la concejala de Turismo de Santiago, Miriam Louzao, en el que ambas partes abordaron la conectividad aérea de la capital gallega y el papel de la compañía en el aeropuerto compostelano.

VY

Vueling estrena su nueva ruta entre Santiago de Compostela e Ibiza

Más información

Desde el inicio de sus operaciones en Santiago, en 2006, cerca de 12 millones de pasajeros han viajado con Vueling. Solo en 2025, la compañía transportó 1,4 millones de viajeros, un 9 % más que el año anterior, y en lo que va de 2026 se ha consolidado como el principal operador del aeropuerto, concentrando más de la mitad de los pasajeros que pasan por Lavacolla.

Con este nuevo refuerzo, la aerolínea continuará ampliando la conectividad de Santiago, donde este verano estrenó las rutas a Marrakech, Jerez e Ibiza, además de recuperar la conexión con Valencia a partir de septiembre. En total, Vueling opera este año 18 rutas desde la capital gallega, seis de ellas internacionales.

Avion Vueling

Vueling estrena la ruta entre Santiago y Jerez de la Frontera

Más información

La concejala de Turismo, Miriam Louzao, valoró la incorporación del quinto avión como "una muy buena noticia para Santiago y para toda Galicia" y destacó el compromiso de la compañía con el aeropuerto compostelano. Por su parte, Jordi Pla subrayó que Santiago es "un aeropuerto clave para Vueling" y aseguró que esta ampliación reafirma la apuesta de la aerolínea por mejorar la conectividad y contribuir al desarrollo turístico y económico de Galicia.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Vueling, nuevo avión en Santiago

Vueling incorporará un quinto avión a su base de Santiago en el verano de 2027
Redacción
20260717spinoff

Nace en Santiago TraffikGene, la nueva spin-off de la USC para desarrollar terapias génicas
Redacción
O Consello de Goberno da USC coñeceu este venres o Plan social de aloxamento universitario alcanzable, que será presentado ao Ministerio de Vivenda

A USC presenta un plan para ampliar as prazas de residencia e impulsar novas fórmulas de aloxamento estudantil
Redacción
Pedro_Blanco

Pedro Blanco apuesta por un Concello aliado del tejido empresarial para impulsar la economía de Santiago
Redacción