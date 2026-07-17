¿Vas a viajar este verano? Estas son las gasolineras de Santiago donde puedes ahorrar hasta 12 euros por depósito

Las gasolineras Petroprix y Plenergy en Santiago figuran entre las más baratas y económicas de la AP-9 Jean-christophe Gougeon

Las gasolineras de Petroprix y Plenergy de Santiago de Compostela se encuentran entre las más baratas de la autopista AP-9 para repostar durante las vacaciones de verano, según un estudio elaborado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que analiza los precios de los carburantes en las principales rutas de viaje del país.

Junto al Alcampo de Ferrol, las estaciones compostelanas destacan como las opciones más económicas para los conductores que circulan por la principal vía de comunicación de Galicia. Según la OCU, repostar en estas gasolineras puede suponer un ahorro de hasta un 16% en gasolina y un 14% en diésel respecto a las estaciones de servicio más caras de la misma ruta.

La organización calcula que esa diferencia de precio puede traducirse en unos 12 euros menos al llenar un depósito de 50 litros, una cantidad especialmente relevante en plena operación salida y durante los desplazamientos estivales.

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El estudio también analiza otras grandes vías que atraviesan Galicia, como la A-6 y la A-52, donde identifica estaciones de servicio con precios competitivos en municipios como Benavente, Sabón, Lugo, A Coruña o Vigo. Sin embargo, en el caso de la AP-9, Santiago figura entre las localidades con las opciones más ventajosas para los automovilistas.

La OCU recuerda además que las diferencias de precio no solo se producen entre distintas carreteras, sino también dentro de una misma ciudad, por lo que recomienda consultar comparadores de carburantes antes de iniciar un viaje o repostar durante las vacaciones para reducir el gasto.