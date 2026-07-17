A USC presenta un plan para ampliar as prazas de residencia e impulsar novas fórmulas de aloxamento estudantil
A universidade aposta pola reforma dos seus colexios maiores e residencias, ademais de programas de convivencia interxeracional e con persoas con discapacidade, para facer fronte á crise da vivenda
Como resposta á preocupación social pola problemática da vivenda, que está afectando fortemente o estudantado, o novo equipo de goberno da USC vén traballando en diversas iniciativas que deron como resultado o Plan social de aloxamento universitario alcanzable da USC. O xerente da Universidade, Juan Villoslada, presentou o documento na xuntanza do Consello de Goberno e anunciou que se lle acaba de presentar ao Ministerio de Vivenda e Axenda Urbana enmarcado no Protocolo para a promoción de aloxamentos alcanzables destinados á comunidade universitaria.
Tal e como reza o documento, logo dunha análise pormenorizada da situación do aloxamento universitario da USC, o equipo de goberno que encabeza Rosa Crujeiras advertiu que a presión sobre o sistema de aloxamento universitario “aumentou notablemente, reflectíndose nun crecemento continuo das listas de agarda”, á vez que queda demostrado “o marcado carácter social do modelo de aloxamento da USC”. Por esta razón, a USC mantén a confianza en que o Ministerio acolla favorablemente o seu proxecto e contribúa a paliar a problemática.
O proxecto recompila información sobre iniciativas e actuacións que se atopan en distintos momentos de execución e que a USC desexa priorizar para incrementar o número de prazas en residencias públicas en ambos campus, acometer as melloras imprescindibles de eficiencia enerxética e habitabilidade que permitan manter prazas de residencias abertas e ofrecer solucións habitacionais alternativas.
Deste xeito, a USC propón dous eixos de actuación. Un primeiro, de intervención en edificios da USC que xa existen, que consiste na reforma integral do Colexio Maior San Clemente, a rehabilitación e mellora da envolvente térmica do edificio Monte da Condesa.
O segundo eixo de actuación ten que ver cun plan de convivencia e apoio interxeracional impulsado dende a Vicerreitoría de Estudantado, Igualdade, Diversidade e Benestar e que contempla tres programas concretos. Por unha banda, o proxecto piloto ‘USC ConVive en Comunidade’ que pretende desenvolver un modelo que combina aloxamento —alcanzable e accesible— para estudantado universitario con participación e compromiso comunitario. Outra proposta innovadora é ‘Convivencia Inclusiva COGAMI-USC’ para ofertar vivenda compartida entre estudantes da USC e persoas con discapacidade da Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (COGAMI) durante o curso 2027/2028.