Una avería deja sin luz a unos 800 usuarios en Santiago y Ames durante la mañana
La inundación de un centro de transformación con aguas fecales afectó a 600 abonados en Compostela, mientras que otros 200 sufrieron un apagón en O Milladoiro tras dañarse un cable subterráneo
Unos 800 usuarios se han visto afectados esta mañana de viernes por cortes de la luz por sendas incidencias, ya restablecidas, en los municipios vecinos de Santiago y Ames.
Por un lado, según informan fuentes de Naturgy a Europa Press, unos 600 usuarios han sufrido problemas en Compostela con el suministro esta mañana de viernes debido a la inundación de un transformador con aguas fecales. El servicio se ha recuperado a las 12.30 horas.
Asimismo, en el municipio de Ames (A Coruña) unos 200 usuarios han sufrido un apagón debido a que se ha picado un cable subterráneo en la Rúa da Madalena, esquina con Xaquín Lorenzo. Ha quedado aislada la avería y se ha restablecido el suministro.
Precisamente, pasadas las 10.00 horas, trabajadores del polígono industrial de O Milladoiro relataban a Europa Press que habían sufrido un apagón.