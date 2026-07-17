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Santiago de Compostela

Una avería deja sin luz a unos 800 usuarios en Santiago y Ames durante la mañana

La inundación de un centro de transformación con aguas fecales afectó a 600 abonados en Compostela, mientras que otros 200 sufrieron un apagón en O Milladoiro tras dañarse un cable subterráneo

Agencias
17/07/2026 15:20
Los dos cortes del suministro eléctrico quedaron resueltos a lo largo de la mañana de este viernes, después de las actuaciones realizadas por Naturgy en Santiago y Ames
Los dos cortes del suministro eléctrico quedaron resueltos a lo largo de la mañana de este viernes, después de las actuaciones realizadas por Naturgy en Santiago y Ames
Anton Belashov
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Unos 800 usuarios se han visto afectados esta mañana de viernes por cortes de la luz por sendas incidencias, ya restablecidas, en los municipios vecinos de Santiago y Ames.

Por un lado, según informan fuentes de Naturgy a Europa Press, unos 600 usuarios han sufrido problemas en Compostela con el suministro esta mañana de viernes debido a la inundación de un transformador con aguas fecales. El servicio se ha recuperado a las 12.30 horas.

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Asimismo, en el municipio de Ames (A Coruña) unos 200 usuarios han sufrido un apagón debido a que se ha picado un cable subterráneo en la Rúa da Madalena, esquina con Xaquín Lorenzo. Ha quedado aislada la avería y se ha restablecido el suministro.

Precisamente, pasadas las 10.00 horas, trabajadores del polígono industrial de O Milladoiro relataban a Europa Press que habían sufrido un apagón.

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