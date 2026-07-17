Pedro Blanco apuesta por un Concello aliado del tejido empresarial para impulsar la economía de Santiago

El candidato del PSdeG a la alcaldía de Santiago, Pedro Blanco, en la reunión PSdeG

El candidato del PSdeG a la alcaldía de Santiago, Pedro Blanco, mantuvo este viernes una reunión de trabajo con la directiva de la Asociación Empresarial do Tambre para conocer de primera mano las necesidades de la principal área industrial de la ciudad y trasladar su compromiso con un Concello "más próximo, ágil y comprometido" con el desarrollo económico.

Durante el encuentro, Blanco señaló que la reunión permitió "escuchar, analizar y tomar nota" de los principales problemas que afectan al polígono y defendió la necesidad de abrir las puertas del Ayuntamiento para eliminar trabas administrativas y ofrecer una respuesta más rápida a las demandas del tejido empresarial.

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El candidato socialista sostuvo que el Concello debe "caminar al mismo ritmo que el empresariado" y lamentó que, a su juicio, esto no esté ocurriendo en la actualidad. Además, reivindicó que las áreas empresariales sean consideradas una prioridad municipal y cuenten con servicios públicos adecuados para favorecer su crecimiento y la creación de empleo.

Blanco defendió que el ayuntamiento debe convertirse en un "aliado imprescindible" de las empresas y actuar como una palanca para impulsar la actividad económica de Santiago. En este sentido, aseguró que mantendrá una relación permanente con el tejido empresarial para atender sus necesidades y avanzar de forma conjunta.

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Por último, agradeció la disposición de la Asociación Empresarial do Tambre y subrayó la importancia de reforzar la colaboración entre la administración local y las empresas para construir "un Santiago más abierto" y fortalecer el papel de la capital gallega.