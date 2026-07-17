Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Nace en Santiago TraffikGene, la nueva spin-off de la USC para desarrollar terapias génicas

Redacción
17/07/2026 19:05
20260717spinoff
La tecnología, permite que los tratamientos basados en material genético atraviesen de forma segura las barreras celulares, lo podría facilitar el desarrollo de nuevas terapias avanzadas.
Cedidas
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Universidade de Santiago de Compostela (USC) ha constituido TraffikGene S.L., una nueva spin-off surgida del Centro Singular de Investigación en Química Biolóxica e Materiais Moleculares (CIQUS) para comercializar una tecnología capaz de facilitar el transporte de fármacos basados en material genético hasta el interior de las células.

La compañía recibió cerca de 500.000 euros de la Xunta de Galicia a través del programa Ignicia Proba de Concepto y nace tras siete años de investigación liderada por el investigador del programa Oportunius Javier Montenegro, junto a Marisa Juanes, Irene Lostalé-Seijo y Alberto Fuentes.

IMG_9087

La USC analiza el impacto de los cambios legislativos en los medios de comunicación

Más información

La tecnología, denominada también TraffikGene, permite que los tratamientos basados en material genético atraviesen de forma segura las barreras celulares, una característica que podría facilitar el desarrollo de nuevas terapias avanzadas. Según destacan sus impulsores, el sistema ofrece una alternativa más sencilla que otras soluciones ya existentes en el mercado.

Desde la Axencia Galega de Innovación destacan que TraffikGene es un ejemplo de cómo la inversión pública puede traducirse en resultados reales y facilitar que las ideas innovadoras lleguen al mercado, principal objetivo del programa Ignicia Proba de Concepto. 

Por su parte, la directora de la Agencia, Carmen Cotelo, señaló que esta iniciativa constituye una buena herramienta para favorecer la transferencia de los resultados de la actividad investigadora.

O Consello de Goberno da USC coñeceu este venres o Plan social de aloxamento universitario alcanzable, que será presentado ao Ministerio de Vivenda

A USC presenta un plan para ampliar as prazas de residencia e impulsar novas fórmulas de aloxamento estudantil

Más información

La empresa ha firmado además su primer acuerdo de colaboración con la biotecnológica noruega Circio, un paso que evidencia el interés del sector por esta tecnología. Hasta la fecha, TraffikGene ha captado más de 3,5 millones de euros entre financiación de la Xunta y distintos programas europeos.

En las cinco ediciones del programa Ignicia Proba de Concepto, la Xunta ha apoyado 41 proyectos que movilizaron cerca de 17 millones de euros y permitieron la creación de 14 spin-offs, además de la firma de tres acuerdos con la industria.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Vueling, nuevo avión en Santiago

Vueling incorporará un quinto avión a su base de Santiago en el verano de 2027
Redacción
20260717spinoff

Nace en Santiago TraffikGene, la nueva spin-off de la USC para desarrollar terapias génicas
Redacción
O Consello de Goberno da USC coñeceu este venres o Plan social de aloxamento universitario alcanzable, que será presentado ao Ministerio de Vivenda

A USC presenta un plan para ampliar as prazas de residencia e impulsar novas fórmulas de aloxamento estudantil
Redacción
Pedro_Blanco

Pedro Blanco apuesta por un Concello aliado del tejido empresarial para impulsar la economía de Santiago
Redacción