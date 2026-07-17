Nace en Santiago TraffikGene, la nueva spin-off de la USC para desarrollar terapias génicas

La tecnología, permite que los tratamientos basados en material genético atraviesen de forma segura las barreras celulares, lo podría facilitar el desarrollo de nuevas terapias avanzadas. Cedidas

La Universidade de Santiago de Compostela (USC) ha constituido TraffikGene S.L., una nueva spin-off surgida del Centro Singular de Investigación en Química Biolóxica e Materiais Moleculares (CIQUS) para comercializar una tecnología capaz de facilitar el transporte de fármacos basados en material genético hasta el interior de las células.

La compañía recibió cerca de 500.000 euros de la Xunta de Galicia a través del programa Ignicia Proba de Concepto y nace tras siete años de investigación liderada por el investigador del programa Oportunius Javier Montenegro, junto a Marisa Juanes, Irene Lostalé-Seijo y Alberto Fuentes.

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La tecnología, denominada también TraffikGene, permite que los tratamientos basados en material genético atraviesen de forma segura las barreras celulares, una característica que podría facilitar el desarrollo de nuevas terapias avanzadas. Según destacan sus impulsores, el sistema ofrece una alternativa más sencilla que otras soluciones ya existentes en el mercado.

Desde la Axencia Galega de Innovación destacan que TraffikGene es un ejemplo de cómo la inversión pública puede traducirse en resultados reales y facilitar que las ideas innovadoras lleguen al mercado, principal objetivo del programa Ignicia Proba de Concepto.

Por su parte, la directora de la Agencia, Carmen Cotelo, señaló que esta iniciativa constituye una buena herramienta para favorecer la transferencia de los resultados de la actividad investigadora.

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La empresa ha firmado además su primer acuerdo de colaboración con la biotecnológica noruega Circio, un paso que evidencia el interés del sector por esta tecnología. Hasta la fecha, TraffikGene ha captado más de 3,5 millones de euros entre financiación de la Xunta y distintos programas europeos.

En las cinco ediciones del programa Ignicia Proba de Concepto, la Xunta ha apoyado 41 proyectos que movilizaron cerca de 17 millones de euros y permitieron la creación de 14 spin-offs, además de la firma de tres acuerdos con la industria.