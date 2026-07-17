Las concejalas no adscritas reclaman una nueva licitación para el Servicio de Ayuda a Domicilio

Marta Álvarez e Mila Castro na sala de prensa de Raxoi

Las concejalas no adscritas del Concello de Santiago reclamaron este viernes al gobierno local que inicie de forma inmediata la redacción de los nuevos pliegos y la convocatoria de una nueva licitación para renovar el contrato del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAF).

El grupo liderado por Mercedes Rosón considera "insostenible" la situación del servicio y reclama dejar de "poner parches" a un problema que, aseguran, afecta tanto a las trabajadoras como a las personas usuarias.

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La concejala Marta Álvarez denunció la situación de incertidumbre que atraviesa la plantilla, asegurando que las trabajadoras siguen sufriendo incumplimientos salariales y que aún no han cobrado la paga extraordinaria de verano. Además, criticó el deterioro del servicio por la reducción de prestaciones, como la fisioterapia, y por la falta de sustituciones del personal durante los fines de semana.

Las no adscritas recuerdan que el contrato actual finalizó el pasado mes de junio y fue prorrogado hasta el 31 de octubre. Por ello, reclaman al Concello que no agote el periodo máximo de prórroga previsto y que impulse cuanto antes una nueva licitación para garantizar la estabilidad del servicio.

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Asimismo, solicitan que el gobierno municipal audite la gestión de la actual empresa concesionaria para esclarecer los incumplimientos denunciados.

Marta Álvarez advirtió además de que retrasar la nueva adjudicación podría reproducir situaciones como la vivida con la licitación de los centros socioculturales, cuando el abandono de la empresa adjudicataria obligó a cerrar temporalmente las instalaciones. La edil concluyó reclamando "máxima transparencia" con las trabajadoras y una gestión que garantice la continuidad y la calidad del servicio.