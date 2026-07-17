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Santiago de Compostela

La USC analiza el impacto de los cambios legislativos en los medios de comunicación

La investigadora Nino Makhviladze abordó la evolución reciente del sistema mediático georgiano y los retos del periodismo en un contexto de retroceso democrático

Redacción
17/07/2026 11:31
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La profesora e investigadora Nino Makhviladze en la presentación
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La profesora e investigadora de la Georgian Institute of Public Affairs (GIPA), Nino Makhviladze, impartió un seminario en el grupo de investigación Novos Medios de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la USC sobre la evolución reciente del sistema mediático georgiano y el impacto de los cambios legislativos en los medios de comunicación del país.

La sesión se desarrrollo en el marco de la estancia de investigación que realiza en la USC bajo la supervisión de la profesora Tania Fernández Lombao y del equipo PSMTeam. Estuvo dirigida al profesorado, personal investigador y alumnado de doctorado del grupo.

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Bajo el título 'Between Protest and Authoritarian Pressure: Quality Media and Public Service Broadcasting in Georgia', Makhviladze abordó las consecuencias de la reintroducción en 2024 de la denominada "ley de agentes extranjeros", una norma considerada por diversos sectores sociales como un punto de inflexión en el deterioro democrático de Georgia y que está afectando tanto a los medios independientes como a la radiotelevisión pública del país, sometidos a diferentes formas de presión política, institucional y social.

Durante el seminario presentó además el diseño de su tesis doctoral, centrada en evaluar la calidad informativa, la diversidad de fuentes, el equilibrio en la cobertura, la contextualización de las noticias y la capacidad de los medios para mantener estándares profesionales en un contexto de creciente polarización política.

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La sesión sirvió para reflexionar sobre los desafíos del periodismo en contextos de retroceso democrático y sobre el papel que desempeñan los medios de servicio e interés público en la defensa del pluralismo y de una información de calidad.

La investigadora realiza una estancia de cuatro meses en la USC, iniciada en marzo y que concluirá a finales de julio, en el marco del proyecto OpenPSM y del Programa de Doctorado en Comunicación e Información Contemporánea, gracias a los convenios de colaboración entre la Universidade de Santiago de Compostela y la Georgian Institute of Public Affairs.

El proyecto centrará sus investigaciones en cinco enclaves de la ría de Arousa, entre ellos Sálvora, Cortegada y Guidoiro Areoso

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Desde el grupo Novos Medios destacan que este tipo de colaboraciones internacionales permiten compartir experiencias entre universidades y ampliar el estudio sobre los medios de servicio público. "Coñecer o que sucede noutros contextos é de enorme utilidade a nivel de prospección e estratexia", señalan desde el equipo investigador.

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