Israel B, Santa Salut y Silee pondrán el broche urbano al Atardecer no Gaiás

Israel B, Santa Salut y Silee actuarán el próximo 13 de agosto en la Plaza Central de la Cidade da Cultura dentro del Atardecer Fest

Israel B, Santa Salut y Silee son los artistas actuarán el jueves 13 de agosto en la segunda edición del 'Atardecer Fest', una jornada dedicada a los ritmos urbanos que completa el ciclo de actuaciones de este año de Atardecer no Gaiás.

En activo en la escena del rap española desde el año 2008, Israel B participó en la formación de Takers, grupo de culto del underground madrileño, hasta comenzar su carrera en solitario a finales de 2018. Sus dos primeros trabajos consiguieron colarse en el TOP 100 de álbumes de España y logró el disco de oro con su tema YYANOSE.

En 2021 superaría ese éxito inicial con el lanzamiento de 'Tranquilísimo', colaboración con C. Tangana que le llevó a conseguir el disco de platino y a situarse entre los diez artistas más escuchados en Spotify en el país. Cada nuevo tema de Israel B es celebrado por una comunidad de seguidores que supera los 835.000 oyentes mensuales en plataformas.

Desde Sabadell llega al escenario de la Plaza Central del Gaiás Santa Salut, otra de las referentes de la generación más joven de raperas en España. Influenciada por el rap y el hip hop de los años 80, 90 y 2000, Santa Salut comenzó a escribir sus temas a los 16 años y desde 2018 actúa tanto en clubes y salas de Cataluña y del resto del país como en una gira internacional por Europa y América Latina para presentar su tercer trabajo, 'Queens of Groove'. Sus canciones se caracterizan por abordar temas sociales y mantener un enfoque feminista.

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El tercer artista urbano que participará en el Atardecer Fest es Silee, una de las nuevas voces de la escena en Galicia. Un carácter curioso e inquieto lleva a este joven de Bueu a producir él mismo tanto sus temas como sus videoclips, en los que transita con naturalidad por géneros como la bachata o la cumbia, entre otros muchos.

Su tema 'Milajros de Amil' se ha convertido en una de las canciones más escuchadas de 2026, llegando a alcanzar cerca de medio millón de reproducciones en apenas dos meses y entrando en la lista de las 20 canciones más virales de España en Spotify.

Diversidad de estilos

Con estas tres incorporaciones, el cartel de Atardecer no Gaiás suma un total de 14 artistas y bandas que llenarán de música la Plaza Central de la Cidade da Cultura hasta el 14 de agosto.

El ciclo, que vuelve a contar con el apoyo de Cervezas Alhambra, forma parte de la campaña de verano Para gustos, cultura, con la que la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude impulsa más de 3.600 actividades en 200 municipios de toda Galicia.

La escena gallega tiene un papel destacado en esta decimosexta edición, con la participación de nuevos valores y artistas veteranos adscritos a estilos tan variados como el punk (Lisdexia), el rock (Bala, Dogo, Carlangas), la electrónica (Galician Army), el nuevo tradi (Sheila Patricia, Unto Vello, Maricarme), el pop (Marrit) o la música urbana (Silee, 9Louro). Una diversidad que muestra la pluralidad y la amplia proyección del talento musical en la Comunidad.