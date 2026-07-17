A Festa Pícara encherá Galeras de música, xogos e obradoiros para celebrar o Apóstolo en familia
O parque acollerá o vindeiro xoves os concertos de Uxía Lambona e a Banda Molona e A Gramola Gominola, ademais dunha programación gratuíta con actividades para a cativada e medidas de accesibilidade
A Festa Pícara volverá converterse nun dos pratos fortes da programación infantil das Festas do Apóstolo. O evento celebrarase o vindeiro xoves no parque de Galeras cunha tarde chea de música, xogos e obradoiros para toda a familia, nunha cita que, segundo destacou a concelleira de Festas, Pilar Lueiro, "xa é un clásico nestas datas" ao chegar á súa terceira edición.
Na presentación da programación, na que tamén participou Helena Capera, da cooperativa cultural Urdime, encargada da coordinación da actividade, Lueiro puxo en valor a aposta do Concello por ofrecer propostas específicas para o público infantil dentro das festas. "Sempre é unha satisfacción programar para as nenas e os nenos", afirmou, ao tempo que subliñou que Galeras contará con diferentes espazos adaptados para que as familias poidan desfrutar dunha tarde de lecer.
A música será un dos grandes atractivos da xornada. A partir das 18.00 horas abrirá a programación Uxía Lambona e a Banda Molona, cun espectáculo que revisita clásicos populares con ritmos rockeiros e que convida á participación do público a través de bailes, xogos e coreografías.
Ás 19.45 horas será a quenda de A Gramola Gominola, que fará parada en Santiago coa súa xira 'Parabéns para nós!', coa que celebra os seus dez anos de traxectoria. O grupo, recente gañador do Premio Rosalía de Castro da Lingua 2026, ofrecerá un concerto no que non faltarán personaxes xa coñecidos para o público infantil, como o Monstro máis rockeiro, Carmela, a Campioa Internacional ou Superlingua.
A programación completarase cunha ampla oferta de xogos e obradoiros, que permanecerán abertos entre as 17.30 e as 21.00 horas. Haberá un taller de construción de instrumentos musicais con Miudiño, un obradoiro para elaborar papaventos organizado por Vaidavai, un espazo de xogo libre con pezas de construción de gran formato da man de Criaturas Infinitas e unha colección de xogos elaborados con materiais reciclados a cargo de Garabato de Xogos.
Como nas edicións anteriores, a Festa Pícara contará con medidas de accesibilidade para facilitar a participación das persoas con discapacidade auditiva. Os concertos disporán de interpretación en lingua de signos e de mochilas vibratorias, que permitirán seguir a música a través das vibracións.