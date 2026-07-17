Cinco detenidos y 40.000 euros incautados en la operación en el Banco do Pobre de Santiago

La operación policial permitió detener a cinco integrantes de un mismo clan familiar e intervenir droga

La Policía Nacional ha detenido a cinco personas e intervenido 40.000 euros en un operativo contra la droga desarrollado en una zona de Santiago conocida como 'Banco do Pobre'.

Los arrestados, señala este viernes un comunicado, forman parte de un conocido clan familiar y se les acusa de delitos contra la salud pública, blanqueo de capitales y organización criminal, pues suministraban sustancia estupefaciente al menudeo a numerosos toxicómanos en el entorno de Compostela.

Tras las informaciones recibidas, denuncias anónimas y de asociaciones vecinales, además de las actuaciones policiales reiteradas en la zona que indicaban la reactivación del punto negro, los investigadores, señala la nota, se centraron en identificar a las personas que surtían de cocaína y heroína a este punto de venta de menudeo de la ciudad, tratando de aportar elementos indiciarios de su presunta participación, así como en los vehículos y los domicilios utilizados por la organización.

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La vivienda principal, de planta baja, disponía de grandes medidas de seguridad, con dos verjas exteriores con cerraduras de seguridad delante de la puerta principal blindada, para así dificultar el acceso rápido a la misma. De hecho, fue necesaria su apertura con medios especiales del GOES-GALICIA, el grupo operativo especial de seguridad.

Y, además, disponía este domicilio de una ventana trasera con verja a pie de calle, en este caso para facilitar la entrega inmediata a los consumidores, en una zona oculta de difícil acceso y con poca visibilidad exterior.

Una vez acreditados los numerosos indicios, se solicitaron al juzgado competente tres registros en domicilios del entorno de Santiago, desarticulando dicha organización con reparto de tareas, procediéndose a la detención de los cinco investigados.

El dinero estaba en una gran cantidad de bolsas con monedas

Durante el operativo se intervinieron más de 100 dosis de sustancia estupefaciente, y entre los efectos requisados en los tres registros, se intervino cocaína, marihuana, hachís, más de 40.000 euros (gran cantidad de bolsas de monedas), dos básculas de precisión, caja fuerte simulada con dos enchufes tipo “caleta”, envoltorios plásticos de utillaje empleado para la manipulación, anotaciones y teléfonos móviles, además de dos vehículos de alta gama utilizados.

La investigación ha sido realizada por el grupo de Estupefacientes de la Brigada Local de Policía Judicial, coordinados con otras unidades policiales de esta Comisaría, de la Brigada de Seguridad Ciudadana, participando también la Unidad de Prevención y Reacción en los dispositivos de entrada, detención y registro, donde se utilizaron de apoyo, los guías caninos de la Brigada de Seguridad ciudadana de A Coruña, el Grupo de Operaciones Especiales de Seguridad (GOES- GALICIA), y el Helicóptero.

Los detenidos han pasado a disposición judicial del juzgado de guardia competente.