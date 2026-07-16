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Santiago de Compostela

Una redada antidroga en Santa Marta se salda con varios detenidos y reaviva la esperanza vecinal

La Policía Nacional desplegó un amplio operativo en el barrio compostelano, una zona señalada desde hace años por el tráfico de drogas, en una investigación que permanece bajo secreto de sumario

Agencias
16/07/2026 15:09
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Un redada antidroga de la Policía Nacional el pasado miércoles en San Ignacio de Loyola, conocido como Banco do Pobre, en Santiago de Compostela, se ha saldado con varios detenidos.

Un amplio operativo policial se desplegó el 15 de julio en esta zona del compostelano barrio de Santa Marta, que incluyó registros en viviendas. La operación está bajo secreto de sumario.

Esta zona es conocida como un punto negro de tráfico de drogas con múltiples denuncias vecinales durante años por problemas en la convivencia.

Al respecto, la Plataforma Santa Marta Segura ha agradecido su trabajo a la Policía y juzgado, así como: "También a aquellas autoridades que en su día nos escucharon, nos entendieron y se comprometieron".

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En un comunicado, destaca que "es una gran noticia para el barrio de Santa Marta y para todos los barrios de Compostela". "Supone una gran esperanza para el barrio, una esperanza de que la seguridad en nuestras calles está más cerca, de que la atención a los toxicómanos con programas tendentes a su rehabilitación se debe abordar y, sobre todo, la esperanza de que la impunidad de los que comercian con muerte y destrucción se acabe con este procedimiento judicial", afirma.

"Vemos una luz al final del túnel tras meses de incesante trabajo y reuniones más también somos cautos y estamos expectantes ante los próximos acontecimientos judiciales", asegura la plataforma este jueves.

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