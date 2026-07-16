Una nueva aplicación para alertar sobre incendios e incorporación de inteligencia artificial: así es el Pladiga 2026

Los aviones de coordinación Cedida

El nuevo plan, aprobado por el Consello da Xunta, contempla el mayor esfuerzo inversor de su historia, con más de 213 millones de euros, y se estructura en cuatro ejes: prevención; detección, disuasión, investigación y medidas correctoras; extinción y formación.

Refuerzo tecnológico, humano y material

El plan incorpora un importante salto tecnológico en el sistema de detección. La red de videovigilancia crece un 30 % hasta las 241 cámaras en 111 puntos, junto con la incorporación de inteligencia artificial para detectar humo y focos de incendio en fases iniciales.

Se suma la aplicación móvil ALume, complementaria con el 085, en la que los ciudadanos pueden alertar del fuego con localización exacta y también enviar fotografías, mensajes de voz y observaciones. Además, se dispondrá de tres drones de última generación para vigilancia en zonas de difícil acceso.

En el ámbito de la extinción, la Unidad de Directores de Extinción, especializada en grandes incendios forestales, pasa de 6 a 15 componentes y se incorporan 42 nuevas brigadas de cuatro miembros, lo que supone 168 nuevos efectivos durante la temporada de alto riesgo.

En total, el dispositivo superará las 7.000 personas entre personal propio y de otras administraciones. En medios materiales, se suman 16 nuevos bulldózers, mejoras en bases aéreas existentes y la construcción de nuevas infraestructuras.

El refuerzo aéreo incluye dos aviones de carga en tierra, un avión de coordinación y un helicóptero pesado. En total, son 24 los medios aéreos dependientes de la Consellería, a los que hay que sumar los del Gobierno central. En tierra, el operativo cuenta con 380 motobombas y vehículos pesados.

Prevención

En materia de prevención, el plan prevé actuaciones en cerca de 34.000 hectáreas con trabajos de cortafuegos, fajas auxiliares, mejora de pistas forestales y quemas prescritas. Además, incluye las acciones enmarcadas en las ayudas para la prevención de los daños en los bosques causados por incendios y los convenios con entidades locales.

La Consellería mantiene su convenio con Seaga para la gestión de biomasa en fajas secundarias, dotado con 25 millones de euros anuales, el doble que el ejercicio anterior para ayudar a particulares y administraciones locales a cumplir con sus obligaciones en estas franjas.

El Pladiga contempla además el impulso de un proyecto piloto orientado a reforzar la cooperación de la población local en la vigilancia de incendios forestales en las comunidades de montes vecinales en mano común. Esta iniciativa está ya en marcha con la Mancomunidade de Montes do Baixo Miño a través de la red "Ollos no Monte", con la que se organizan equipos de vigilancia preventiva y detección temprana en los montes de su entorno durante la temporada de verano. Este programa tiene repercusiones muy beneficiosas y se está trabajando para replicar en otras zonas del territorio.