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Santiago de Compostela

El talento musical joven toma Santiago con el festival Lanzadeira

El Ayuntamiento reunirá este sábado a Xalundes, Fuego Lolita y Javi Maneiro en un concierto gratuito para mostrar el trabajo que se desarrolla en el Centro Xove da Almáciga

Adriana Quesada
Adriana Quesada
16/07/2026 18:00
La concejala de Xuventude, María Rozas, presentó el festival Lanzadeira junto a representantes de Xalundes, Fuego Lolita y el músico Javi Maneiro
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El Centro Xove de Creación Cultural da Almáciga trae este sábado el festival Lanzadeira, una iniciativa promovida por la Concejalía de Xuventude del Ayuntamiento de Santiago con el objetivo de dar visibilidad al talento musical emergente que se desarrolla en este espacio municipal. La cita tendrá lugar en la Praza 8 de Marzo a partir de las 20.00 horas, con entrada libre.

La concejala de Xuventude, María Rozas, presentó este jueves el festival, que definió como una plataforma para mostrar "el talento musical emergente que tiene su epicentro en el Centro Xove". La edil destacó que actualmente unas 50 bandas utilizan de forma habitual los locales de ensayo de la Almáciga, un espacio que, según recordó, ha experimentado una importante mejora en sus recursos técnicos y humanos durante los últimos años.

"El concierto del sábado demostrará que este esfuerzo merece la pena, porque contamos con una enorme calidad musical y con muchas bandas que tienen un futuro muy prometedor", aseguró Rozas.

El cartel estará encabezado por Xalundes y Fuego Lolita, dos grupos que forman parte de la aceleradora de bandas del Centro Xove y que ensayan regularmente en sus instalaciones. Ambos pondrán el broche final al proceso formativo desarrollado durante los últimos meses.

Las dos formaciones llegan, además, en un momento de crecimiento. Xalundes acaba de proclamarse ganador del III Certamen de Grupos Musicales de la Universidade de Santiago de Compostela, mientras que Fuego Lolita obtuvo el segundo premio.

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Como padrino del festival participará Javi Maneiro, una de las voces más reconocidas del rock gallego, que continúa presentando su nuevo trabajo en solitario. Su presencia pone fin a la colaboración mantenida en los últimos meses con el Centro Xove, donde participó tanto en el programa de residencias artísticas como en el podcast del equipamiento.

Durante la presentación, Maneiro reconoció sentirse sorprendido por las oportunidades que ofrece actualmente el Centro Xove a los músicos jóvenes. "No tienen nada que ver con la situación que viví yo cuando empecé mi carrera, cuando ni siquiera teníamos un lugar donde tocar", afirmó.

También participaron en el acto Adrián Caride, integrante de Fuego Lolita, y Daniel León, de Xalundes, quienes coincidieron en destacar el papel que desempeña el Centro Xove para facilitar el desarrollo de nuevos proyectos musicales. Ambos subrayaron que el equipamiento les permite acceder a recursos técnicos, formación y apoyo profesional que, de otro modo, resultarían inaccesibles.

Además del estreno del festival, el Ayuntamiento aprovechará la cita para dar un salto cualitativo en la producción del evento. El responsable del Centro Xove, Suso Magaña, explicó que Lanzadeira contará con un escenario de mayores dimensiones, un nuevo diseño escénico y un sistema de sonido profesional de última generación.

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