Santiago reunirá a expertos de todo el mundo en las XVII Lecciones Jacobeas de la USC

Vista nocturna de la Catedral de Santiago Catedral de Santiago

El próximo lunes darán comienzo en Santiago de Compostela las XVII Lecciones Jacobeas Internacionales de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), que organiza la Cátedra do Camiño de Santiago e das Peregrinacións y que se extenderán hasta el jueves 23. Una nueva edición que lleva por título 'Patrimonio y voces del Camino de Santiago' y que congregará en la capital gallega a expertos nacionales e internacionales para compartir sus ideas, estudios e investigaciones sobre las peregrinaciones y el Camino Jacobeo.

Las jornadas, que se celebrarán en el Museo das Peregrinacións, se enmarcan en los cursos de verano que promueve la USC y cuentan con el patrocinio de la universidad compostelana, pero también de la Xunta de Galicia, Xacobeo y la Catedral de Santiago.

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Asimismo, colaboran el Museo das Peregrinacións e de Santiago, el Museo Diocesano, el Ayuntamiento de Tui, el Instituto de Estudios Tudenses, la Fraternidad Internacional del Camino de Santiago, el Instituto de Humanidades da Universidade de Santiago de Compostela y la entidad Investigación e Desenvolvemento en Artes e Humanidades.

Con todo, esta 17ª edición, el programa trae novedades: los asistentes dispondrán de traducción simultánea a través de la aplicación móvil Wordly AI Translation and Captions, que facilitará el seguimiento de las ponencias y su traducción a cualquier idioma, bien a través de lectura en pantalla o a través de voz, contando con auriculares propios.

Además de las ponencias, el programa se completa con un recorrido guiado por Santiago con El Barroquista; la andaina por el tramo del Camino Portugués de Rubiães a Tui; la visita a Tui y a la catedral con motivo de su 800 aniversario; la visita al recién inaugurado Museo Diocesano de Santiago de Compostela; y la visualización del proyecto de realidad 3D Portomarín Virtual, abierto al público general.