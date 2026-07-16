Ryanair condiciona recuperar rutas en Santiago: "Me encantaría volver, pero los precios no son buenos"

El consejero delegado de Ryanair DAC, Eddie Wilson, ha reclamado nuevamente este jueves la rebaja de tasas aeroportuarias en España para que la aerolínea destine más aviones al país, en un contexto marcado por la llegada de 300 nuevas aeronaves a la compañía irlandesa en los próximos años.

"Yo quiero colocar todos los aviones que pueda en España, pero hay que cambiar la organización de costes", ha manifestado durante un nuevo encuentro de Nueva Economía Forum, presentado por el presidente de CEIM y vicepresidente primero de CEOE, Miguel Garrido.

"A mí me encantaría volver a Santiago, me encantaría volver a Vigo, ya sé que estoy repitiéndome, pero es que la estructura de precios en Galicia no apoya esa primera realidad para que Ryanair consiga ese retorno", respondió antes de diagnosticar: "Están las instalaciones, pero los precios no son buenos".

"Yo quiero invertir ahí. Por supuesto, tendría todo el sentido. No hay duda. Hay oportunidades ahí en Galicia. Es un lugar fantástico. La verdad es que me recuerda mucho a Irlanda un día de sol", ha confesado. En este contexto, se ha referido a Porto para asegurar que no reciben "ni un céntimo" de subsidio.

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En esta tesitura, dijo que "en Portugal ya están llevándose el tráfico de Galicia", pero "si se corrigen los precios", Ryanair recuperaría frecuencias en esta comunidad. "Si se corrigen los precios, nosotros tenemos los aviones y la gente y volveremos", volvió a proclamar.

Así, nuevamente aludió a Aena y su condición de "monopolio", resaltando que destina el 80% de sus beneficios a repartirlos entre sus accionistas, mientras que los aeropuertos principales, como Madrid y Barcelona, están "llenos" y los regionales se encuentran en "soporte vital" o "vacíos".

"Si yo fuera un político en España, animaría al Gobierno a que rellenen la infraestructura vacía. Es escandaloso", ha señalado sobre este asunto, destacando que en unas instalaciones "vacías, tristes y solas", "solamente hay que ajustarla con los precios".

Para el CEO de Ryanair DAC, entre los destinos españoles en los que cree que hay margen para la inversión figuran Zaragoza, Menorca, Granada o Jeréz, mientras cuenta con "nueve millones de pasajeros en Málaga.