Los sindicatos protestan en el Tambre por el bloqueo del convenio del transporte de mercancías
CCOO, CIG y UGT reclaman a la patronal que retome la negociación y denuncian una propuesta salarial insuficiente para 2026
El personal del sector del transporte de mercancías por carretera, convocado por CCOO, CIG y UGT, protagonizó este jueves una concentración en el polígono del Tambre, en Santiago de Compostela, para reclamar el desbloqueo de la negociación del convenio colectivo.
Los sindicatos acusan a la patronal de mantener paralizadas las conversaciones y le reclaman que retome el diálogo con voluntad de alcanzar un acuerdo que garantice salarios dignos y una mejora de las condiciones laborales.
Según denuncian, la propuesta empresarial para 2026 no garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo, limita la actualización salarial al salario base, elimina la retroactividad desde el 1 de enero y sigue sin atender reivindicaciones como la remuneración del trabajo nocturno o de las jornadas en domingo.