La Compostela que nunca fue cobra vida en una nueva exposición en la Casa do Cabido

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, participó en la inauguración de la exposición, que podrá visitarse gratuitamente en la Casa do Cabido Concello de Santiago

El Consorcio de Santiago inauguró este jueves en la Casa do Cabido la exposición 'A cidade que se soñou a si mesma. Obras e proxectos na Compostela rexionalista', una muestra que invita a recorrer la transformación urbanística y arquitectónica de la capital gallega durante las primeras décadas del siglo XX y a descubrir tanto los edificios que definieron la ciudad como los grandes proyectos que nunca llegaron a construirse.

La exposición, comisariada por los historiadores del arte Jesús Ángel Sánchez García y Santiago Rodríguez Caramés, propone una nueva mirada sobre el papel que desempeñó la arquitectura regionalista en la construcción de la identidad de Compostela, en un momento en el que la ciudad apostó por reinterpretar el románico, el barroco y la tradición popular frente a las corrientes racionalistas que comenzaban a imponerse en otros núcleos urbanos gallegos.

La inauguración contó con la participación de la alcaldesa y presidenta del Consorcio de Santiago, Goretti Sanmartín; el gerente del Consorcio, José Antonio Domínguez Varela; los dos comisarios de la muestra y el coordinador del proyecto, Juan Conde Roa.

A través de planos, fotografías históricas, dibujos, documentos y diverso material gráfico, la exposición reconstruye la Compostela que se proyectó entre las décadas de 1920 y 1930, mostrando tanto las obras que llegaron a ejecutarse como aquellas que quedaron sobre el papel, pero que ayudan a entender cómo evolucionó la ciudad.

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Uno de los grandes atractivos de la muestra es la recreación virtual del ambicioso proyecto diseñado en 1932 por Antonio Palacios para la denominada Rúa Galicia. Gracias a la colaboración del Centro Infográfico Avanzado de Galicia (CIAG), los visitantes podrán recorrer mediante una animación en 3D y un recorrido inmersivo de 360 grados la gran avenida que el arquitecto imaginó para conectar Porta Faxeira con la Praza do Obradoiro y prolongarla hasta la Alameda, una de las intervenciones urbanísticas más ambiciosas jamás planteadas para Compostela y que nunca llegó a materializarse.

La exposición también pone el foco en arquitectos que contribuyeron decisivamente a definir la imagen de la ciudad, como Antonio Palacios, Manuel Gómez Román, Eduardo Rodríguez-Losada, José María Banet, Daniel Vázquez Gulías o Constantino Candeira, responsables de edificios tan emblemáticos como la estación de ferrocarril, el Mercado de Abastos o distintos inmuebles del campus universitario.

Los comisarios sostienen que Santiago representa un caso singular dentro de Galicia, ya que, a diferencia de ciudades como Vigo o A Coruña, la arquitectura regionalista tuvo un peso mucho mayor que las corrientes racionalistas, dando lugar a una ciudad que construyó su modernidad inspirándose en los elementos de su propio pasado.

La muestra permanecerá abierta en la Casa do Cabido con entrada gratuita. Podrá visitarse de martes a sábado, entre las 10.00 y las 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas, mientras que los domingos abrirá de 11.00 a 14.00 horas.