El CHUS estrenará antes de final de año un nuevo edificio de 22 millones con reproducción asistida, hospital de día y unidad de mama

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, y la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, visitaron el nuevo edificio C del CHUS Europa Press

El Complexo Hospitalario Universitario de Santiago pondrá en funcionamiento antes de que termine el año un nuevo edificio de cinco plantas y 5.300 metros cuadrados, en el que se invertirán en total unos 22 millones de euros.

Así lo ha destacado este jueves el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, en una visita en la que ha estado acompañado por la titular de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue, quien ha resaltado que se trata de un edificio "aislado pero conectado" y en el que se han empleado técnicas industrializadas.

En concreto, el denominado edificio 'C' albergará una nueva área de reproducción in vitro, una unidad específica de mama, hospital de día, otorrinolaringología, unidad del dolor y servicios de anestesia, además de un área de logopedia y espacios de uso polivalente según las necesidades.

Las obras, a las que se destinaron unos 16 millones de euros, están terminadas y quedan tan solo tareas de limpieza, pruebas y equipamiento --a este último fin se destinan otros 6 millones--. El objetivo es que se ponga en funcionamiento antes de que acabe 2026, según Gómez Caamaño, aunque "a lo mejor no todas las unidades".

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En un comunicado de prensa, la consellería destaca que el nuevo inmueble permitirá "concentrar en un mismo espacio todos los recursos de diferentes servicios asistenciales".

El Sergas está licitando los expedientes de dotación de mobiliario y equipamiento electromédico que precisan las nuevas instalaciones, según precisa.

Edificio 'A'

Cuestionado por las actuaciones en el bloque 'A', el conselleiro ha señalado que, en ese caso, se está "empezando a trabajar en la redacción del proyecto". Entre otras cuestiones, el responsable de Sanidade ha apuntado a la voluntad de ampliar las urgencias y que haya "más quirófanos".

En la nota, Sanidade señala que el objetivo es disponer el próximo año del proyecto constructivo y resalta que la nueva infraestructura contará con cinco pisos que albergarán, además de las urgencias, nuevos quirófanos, endoscopias, cirugía mayor ambulatoria y laboratorios.