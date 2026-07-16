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Santiago de Compostela

Los bastones de los peregrinos tendrán una segunda vida: una campaña los devolverá al inicio del Camino de Santiago

La iniciativa, impulsada por Camino Francés Federación junto a Correos y el monasterio de San Martín Pinario, permitirá reutilizar los bordones donados 

Agencias
16/07/2026 16:00
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Los peregrinos podrán entregar sus bastones en el monasterio de San Martín Pinario, desde donde Correos los enviará a distintos puntos de inicio del Camino de Santiago
Santi Alvite
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Los bastones usados por los peregrinos podrán volver al Camino de Santiago gracias a la campaña 'Andanzas de un bordón. La historia continúa', que comenzará en agosto y que recuperará los bastones en Santiago de Compostela y los enviará de vuelta al origen del Camino para que puedan ser reutilizados.

Impulsada por Camino Francés Federación, la iniciativa cuenta con la colaboración de El Camino con Correos y el monasterio de San Martín Pinario. El propio monasterio compostelano ha acogido este jueves la presentación de este proyecto, que ha contado con la asistencia del presidente de Camino Francés Federación, Miguel Pérez Cabezas; la responsable de El Camino con Correos, Charo Calvo; y la directora de la Hospedería San Martín Pinario, María del Carmen Furelos.

Según ha subrayado Miguel Pérez, el Monasterio, lugar donde tradicionalmente muchos peregrinos depositan sus bordones al finalizar el Camino, será el que actuará como punto de recogida. Allí, Correos recogerá los bastones donados y los enviará a distintos puntos de inicio de la Ruta Jacobea, donde estarán disponibles para aquellos que comiencen una nueva peregrinación.

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La Federación organizará la redistribución de los bordones a través de los albergues gestionados por las asociaciones de Amigos del Camino de Santiago de Estella, Los Arcos, Navarrete, Burgos y Ponferrada, así como en la Oficina de Atención al Peregrino de Pamplona.

Además, en la iniciativa 'Andanzas de un bordón' en el momento de entregar el bordón en San Martín Pinario los peregrinos podrán escribir en una tarjeta atada al bastón un breve mensaje dirigido a quien lo reciba en el futuro.

Con todo, Correos ha recordado que el envío de bordones es uno de los servicios para peregrinos de El Camino con Correos, junto a otros como el Paq Mochila para transportar las mochilas y maletas etapa a etapa, el envío de bicicletas, el envío de maletas y paquetes o la consigna en Santiago de Compostela.

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