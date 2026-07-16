A Mesa reclama a dimisión do conselleiro de Cultura e do secretario xeral da Lingua
A entidade critica a proposta da Xunta para actualizar o Plan Xeral de Normalización e acusa o Goberno galego de "rebaixar" os compromisos co galego
A Mesa pola Normalización Lingüística reclamou este xoves a dimisión do conselleiro de Cultura, José López, e do secretario xeral da Lingua, Valentín García, tras a presentación da proposta da Xunta para actualizar o Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega.
O presidente da entidade, Marcos Maceira, cualificou a presentación como un "espectáculo" e sostivo que o documento rebaixa os acordos aprobados por unanimidade en 2004 ao substituír medidas de carácter obrigatorio por formulacións como "fomentar", "promover" ou "favorecer". Segundo denunciou, a proposta non garante a presenza do galego en ámbitos como a Administración, o ensino ou os servizos públicos.
Pola súa banda, a secretaria xeral da Mesa, Celia Armas, acusou á Xunta de excluír do proceso de participación a máis de medio cento de entidades sociais e asegurou que o Goberno autonómico empregou este proceso para "gañar tempo" mentres continúa, ao seu xuízo, actuando en contra da lingua galega.
A entidade anunciou que continuará impulsando iniciativas en defensa do galego, entre elas unha Iniciativa Lexislativa Popular, ao considerar insuficientes as medidas presentadas polo Executivo autonómico.