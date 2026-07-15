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Santiago de Compostela

El WOS desvela sus primeras cartas: cinco estrenos en España y un estreno mundial para su edición de 2026

Ana Roxanne, Shackleton, Space Afrika, Yu Su o Lee Gamble figuran entre las primeras confirmaciones del festival, que se celebrará del 11 al 13 de septiembre en Santiago

Adriana Quesada
Adriana Quesada
15/07/2026 17:00
El WOS Festival volverá a transformar distintos espacios patrimoniales del casco histórico de Santiago en escenarios para la música electrónica y la creación audiovisual
El WOS Festival volverá a transformar distintos espacios patrimoniales del casco histórico de Santiago en escenarios para la música electrónica y la creación audiovisual
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El WOS Festival x SON Estrella Galicia ha desvelado este martes las primeras confirmaciones de la que será su novena edición, que se celebrará del 11 al 13 de septiembre en Santiago de Compostela. El festival mantiene su apuesta por la música electrónica y experimental contemporánea con un primer avance integrado por 16 proyectos, entre los que destacan cinco estrenos en España, un estreno mundial y siete conciertos audiovisuales.

La programación volverá a convertir el casco histórico compostelano en un recorrido por diferentes espacios patrimoniales, donde iglesias, teatros y edificios singulares acogerán propuestas concebidas específicamente para dialogar con la arquitectura y el entorno urbano.

Entre las principales novedades figuran los estrenos en España de los nuevos conciertos audiovisuales de Paul Jebanasam con 'm ā tr', 'Friction', de Slikback junto a maltdisney y Tasya, así como los nuevos espectáculos de Space Afrika, Visible Cloaks y Yu Su. A ellos se suma el estreno mundial del nuevo concierto audiovisual de Blood of Aza, mientras que Jokkoo Collective presentará 'Organic Intelligence'.

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El festival acogerá además la presentación por primera vez en España de los nuevos trabajos discográficos de Ana Roxanne, Juli Deák y Shackleton. Completan la programación en formato directo Polygonia y Eerie Enterprise, el proyecto conjunto de Piezo y upsammy.

En el apartado de sesiones de DJ, el cartel incorpora a Lee Gamble, Mor Elian, JASSS y gyrofield, cuatro artistas representativos de diferentes corrientes de la escena electrónica internacional contemporánea.

Los organizadores destacan que el WOS mantiene su identidad como un festival que combina música, patrimonio y creación contemporánea, utilizando los espacios históricos de Santiago como parte esencial de la experiencia artística.

Los abonos Weekend Pass ya están disponibles a través de la página web oficial del festival y de las plataformas Ingresse y Ataquilla. Estos pases incluyen acceso a toda la programación y entrada prioritaria a los espacios con aforo limitado hasta quince minutos antes del inicio de cada actuación. Las entradas de día y el resto de modalidades se pondrán a la venta próximamente.

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