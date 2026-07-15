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Santiago de Compostela

Suspendido el juicio por el apuñalamiento de una camarera en una 'raxería' de la plaza de Vigo al faltar uno de los abogados

La Fiscalía solicita ocho años de prisión para la presunta autora del intento de homicidio y seis para su pareja, acusado de sujetar a la víctima mientras era apuñalada en septiembre de 2022

Agencias
15/07/2026 16:00
La Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago, aplazó este miércoles el juicio por el apuñalamiento de una camarera en la plaza de Vigo
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El juicio fijado este miércoles en la sede compostelana de la Audiencia Provincial de A Coruña contra una pareja por intento de homicidio al acuchillar a una camarera en la terraza de una 'raxería' en la compostelana plaza de Vigo en 2022 ha sido suspendido debido a la ausencia de uno de los abogados.

En concreto, Fiscalía pide ocho años de cárcel para una mujer como presunta autora de intento de homicidio y seis años para su pareja, un hombre hostelero del local en el que se produjeron los hechos, como cooperador necesario, ambos de nacionalidad española. También se requiere para ambos la prohibición de acercarse a la víctima durante diez años.

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Según el relato de la acusación pública, sobre las 23.45 horas del 27 de septiembre de 2022, la procesada acuchilló a la víctima en diferentes partes del cuerpo, incluida en las proximidades de la vena femoral, con una navaja de seis centímetros de hoja y "con ánimo de acabar con su vida".

Cuando la mujer se intentó zafar, fue agarrada "fuertemente" por el hombre --con antecedentes penales cancelados--, pareja de la agresora, cuando se encontraba tirada en el suelo "para anular sus capacidades defensivas".

La Fiscalía sostiene que actuaron "ambos en todo momento con ánimo de atentar contra la vida" de la camarera. La víctima necesitó una recuperación de 224 días. Pide cerca de 26.000 euros por las lesiones y secuelas causadas.

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