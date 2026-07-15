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Diario de Ferrol

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Santiago de Compostela

Santiago inicia as obras dun paso elevado na rúa das Rodas para reforzar a seguridade peonil

A actuación, cun investimento de máis de 63.000 euros, busca protexer especialmente o acceso á escola infantil da zona e mellorar a conexión peonil coa Cidade Histórica

Redacción
15/07/2026 18:00
Os traballos para construír o novo paso elevado na rúa das Rodas comezaron este martes e obrigarán ao corte total da vía durante a primeira fase da actuación
Os traballos para construír o novo paso elevado na rúa das Rodas comezaron este martes e obrigarán ao corte total da vía durante a primeira fase da actuación
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O Concello de Santiago iniciou este martes as obras de construción dun paso elevado na rúa das Rodas, co obxectivo de mellorar a seguridade peonil e, en especial, a das crianzas que acoden á escola infantil que existe nese punto.

A obra foi adxudicada por 63.340 euros, cun prazo de execución de tres meses. O corte total da rúa durará ata que se rematen os traballos da primeira fase. 

O punto en que se implanta esta plataforma é un punto importante de acceso á Cidade Histórica, que formaba parte do antigo foxo da muralla, e de conexión da améndoa cos barrios adxacentes, espazos verdes e equipamentos importantes.

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Dada a importancia dos pavimentos pétreos, que forman parte da identidade do centro de Santiago de Compostela e do Camiño de Santiago, executarase unha plataforma continua que iguale a cota en ambas as beirarrúas, como unha prolongación do característico pavimento e tamén da preferencia peonil. Colocarase tamén a drenaxe necesaria para a correcta evacuación da auga e incorporarase verde urbano e pequenos espazos de estancia para mellorar a calidade do espazo.

Hoxe comezaron as actuacións previas, de demolición dos pavimentos existentes, despois do corte de tráfico e o acopio de materiais que tivo lugar onte, data efectiva do inicio da obra. Nas próximas semanas continuarase coa execución da base nos novos pavimentos.

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