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Diario de Ferrol

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Santiago de Compostela

A Real Filharmonía leva a súa programación de verán á igrexa de Santo Agostiño cun concerto gratuíto

A formación actuará este venres baixo a dirección de César Ramos cun programa que inclúe obras de Beethoven, Wagner e Jessie Montgomery nun dos espazos patrimoniais máis singulares de Santiago

Redacción
15/07/2026 17:30
A Real Filharmonía de Galicia ofrecerá este venres un concerto de acceso libre na igrexa de Santo Agostiño dirixido por César Ramos
A Real Filharmonía de Galicia ofrecerá este venres un concerto de acceso libre na igrexa de Santo Agostiño dirixido por César Ramos
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A Real Filharmonía de Galicia ofrecerá este venres, 17 de xullo, ás 20.00 horas, un concerto na igrexa de Santo Agostiño, unha das citas xa consolidadas da súa programación estival e unha oportunidade para achegar a música clásica a todos os públicos nun espazo de gran valor patrimonial e cunha acústica única.

Nesta ocasión, a batuta estará nas mans de César Ramos, novo director asistente da Real Filharmonía de Galicia para a tempada 2026-2027. Director cubano afincado en Europa, Ramos foi recoñecido recentemente co Rudis Martinus van Dijk Conductor’s Prize 2025 e co Orchestra Award 2025 da Bodensee Philharmonie Konstanz, ademais de desenvolver unha destacada traxectoria á fronte de diversas formacións europeas e de manter un firme compromiso coa creación contemporánea e coa formación de novas xeracións de músicos.

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O programa, cunha duración aproximada dunha hora, reunirá algunhas das páxinas máis suxestivas do repertorio sinfónico. O concerto abrirase e pecharase con dous movementos da 'Sinfonía núm. 4 en Si bemol maior, op. 60' de Ludwig van Beethoven: o primeiro movemento e o cuarto. Entre ambas as pezas, o público poderá gozar de 'O idilio de Sigfrido', de Richard Wagner, unha das obras máis íntimas e líricas do compositor alemán, e de 'Strum', da compositora estadounidense Jessie Montgomery, unha das voces máis destacadas da creación musical actual.

A entrada será libre e de balde ata completar a capacidade da igrexa de Santo Agostiño, polo que a Real Filharmonía de Galicia anima á cidadanía compostelá e ás persoas que visitan a cidade nestas datas a achegarse a este encontro coa música en directo.

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