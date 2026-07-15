Un proyecto con participación de la USC reconstruirá 8.000 años de historia de la ría de Arousa para entender la vida en la costa prehistórica

El proyecto centrará sus investigaciones en cinco enclaves de la ría de Arousa, entre ellos Sálvora, Cortegada y Guidoiro Areoso USC

Un equipo de investigadores del Instituto de Arqueología de Mérida (IAM-CSIC), la Universidade de Santiago de Compostela (USC) y la Universidade de Extremadura (UEx) pondrá en marcha un nuevo proyecto para reconstruir cómo vivieron las comunidades prehistóricas en la costa gallega y cómo la evolución del paisaje condicionó su forma de vida durante los últimos 8.000 años.

La iniciativa, denominada MARXE (Arqueología y geomorfología del litoral en la prehistoria reciente de la ría de Arousa), está financiada por el Plan Estatal de Investigación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y se desarrollará hasta 2029. El proyecto combina arqueología y ciencias de la Tierra para analizar de forma conjunta la ocupación humana y la evolución del litoral desde el Neolítico hasta la Edad del Bronce.

El investigador del IAM-CSIC y coordinador del proyecto, Elías López-Romero, explica que el objetivo es comprender cómo las sociedades prehistóricas ocuparon las zonas costeras e insulares de la ría de Arousa y de qué manera transformaron el entorno o se adaptaron a los cambios ambientales y geográficos registrados durante el Holoceno.

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Los trabajos se centrarán en cinco áreas consideradas prioritarias: la isla de Sálvora, el complejo intermareal Umia-O Grove, la Illa de Arousa junto a los islotes Guidoiro Areoso y Pedregoso, la isla de Cortegada y el municipio de Boiro. Estos espacios conservan vestigios arqueológicos como monumentos megalíticos, cistas funerarias, concheros prehistóricos y antiguos suelos que permiten reconstruir la evolución del paisaje y la presencia humana.

La responsable del subproyecto dedicado al estudio geomorfológico y profesora de la USC, Manuela Costa Casais, destaca que estos enclaves constituyen algunos de los registros arqueológicos y paleoambientales más valiosos del noroeste peninsular, pese a que las investigaciones sobre las islas y zonas intermareales gallegas siguen siendo limitadas.

Uno de los aspectos más innovadores de MARXE será la aplicación de tecnologías avanzadas para documentar tanto los yacimientos como la evolución del litoral. El equipo empleará escáneres láser 3D, fotogrametría digital, drones, sensores LiDAR, técnicas de prospección geofísica y sistemas de monitorización de la erosión costera. Asimismo, realizará dataciones mediante radiocarbono y luminiscencia ópticamente estimulada para establecer cronologías más precisas de la ocupación humana.

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El proyecto cobra especial relevancia en el actual contexto de cambio climático, ya que muchos yacimientos arqueológicos situados en la costa están amenazados por la erosión, el aumento del nivel del mar y la mayor frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos. Entre las investigaciones previstas figura el estudio de posibles monumentos megalíticos identificados recientemente en la isla de Sálvora y en el islote de Tourís Novo, así como de los destacados yacimientos neolíticos y de la Edad del Bronce de Guidoiro Areoso.

Además de la vertiente científica, MARXE incorpora un importante componente educativo y de divulgación. El proyecto desarrollará actividades dirigidas al profesorado y alumnado de Educación Primaria y Secundaria para utilizar el patrimonio arqueológico y los efectos del cambio climático como herramientas de educación científica, ambiental y patrimonial.

Los investigadores subrayan que el objetivo no es solo ampliar el conocimiento sobre la prehistoria de Galicia, sino también contribuir a la conservación de un patrimonio especialmente vulnerable frente a los efectos del cambio climático.