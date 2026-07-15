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Santiago de Compostela

Juzgarán en enero a una mujer acusada de retirar casi 29.000 euros de la cuenta de su hermana durante un cáncer terminal

La Audiencia Provincial de Santiago fija el juicio para el 29 de enero tras no alcanzarse un acuerdo en la audiencia preliminar

Agencias
15/07/2026 15:14
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La Audiencia Provincial de Santiago celebró este miércoles la audiencia preliminar por la presunta retirada indebida de fondos
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La Audiencia Provincial Sexta, con sede en Santiago, ha acogido este miércoles una audiencia preliminar contra una mujer por supuestamente retirar 28.850 euros de la cuenta de su hermana a la que cuidó durante un cáncer terminal en Santiago. Tras no alcanzar un acuerdo, se ha fijado la fecha del juicio para el 29 de enero.

En concreto, Fiscalía pide un año de prisión por un delito de administración desleal y una indemnización por los 28.850 euros sustraídos para los herederos de la fallecida. Con base en los hechos que relata Fiscalía, la acusada cuidó en su casa a su hermana durante la hospitalización a domicilio entre el 13 y el 24 de enero de 2020, fecha en la que falleció por un cáncer de esófago. Previamente la mujer enferma estuvo ingresada en el hospital entre el 2 y 13 de enero de ese año.

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El escrito de acusación recoge que la acusada "era persona de confianza de la finada". De hecho, le había otorgado un amplio poder notarial para administrar sus bienes, mediante escritura de mayo de 2017.

Desde el día 2 de enero de 2020, día de ingreso en el hospital, y hasta el 21 de enero, la acusada realizó 15 retiradas de dinero en cajero, además de sacar por ventanilla 15.000 euros el 22 de enero de 2020. Suman 29.850 euros, de lo cuales 1.000 euros se acredita que no tienen que ser devueltos al considerarse un regalo de la fallecida a su sobrina, hija de la acusada, durante las navidades.

Cuando la hija de la mujer fallecida hizo los trámites del impuesto de sucesiones, detectó estos movimientos, por lo que pidió explicaciones a su tía (a través de un requerimiento notarial) y la respuesta que recibió no le satisfizo. Por ello, decidió querellarse contra ella en junio de 2022.

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