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Santiago de Compostela

El PSdeG denuncia el retraso en el estudio de las más de 6.000 viviendas vacías de Santiago

Los socialistas pedirán explicaciones al Gobierno de Goretti Sanmartín en el próximo pleno y reclaman agilizar una medida clave para aumentar la oferta de vivienda

Redacción
15/07/2026 15:22
Abal (3)
La concejala socialista Marta Abal
PSdeG
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El grupo municipal socialista compostelano preguntará en el próximo pleno por el estado del estudio sobre las más de 6.000 viviendas vacías del municipio, una actuación incluida en el plan de medidas de la declaración de zona de mercado residencial tensionado que, según el PSdeG, acumula retrasos.

La concejala socialista Marta Abal reclamó explicaciones al Gobierno local de Goretti Sanmartín y defendió que esta actuación es fundamental para incrementar la oferta de vivienda en la ciudad. 

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Según recordó, la memoria para la declaración de Santiago como zona tensionada estima, a partir de datos del INE, que existen más de 6.000 viviendas vacías, por lo que considera prioritario conocer su localización y características para facilitar su incorporación al mercado residencial.

Abal señaló que el acceso a la vivienda es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, especialmente entre la población joven, y aseguró que el Ayuntamiento debe poner en marcha todas las medidas a su alcance para ampliar la oferta de vivienda. En este sentido, insistió en que la movilización de las viviendas vacías constituye un recurso que no debería desaprovecharse.

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La edil socialista lamentó que, a pesar de que el estudio estaba previsto para este año dentro del plan de medidas de la zona tensionada, el Gobierno municipal no haya informado sobre su estado de ejecución. Por ello, el PSdeG solicitará en el pleno que el ejecutivo detalle el grado de avance de este trabajo y cuándo prevé presentar sus resultados.

Los socialistas sostienen que la actual situación de emergencia habitacional exige actuar con mayor rapidez y aprovechar todos los recursos disponibles para ofrecer soluciones que contribuyan a mejorar el acceso a la vivienda en Santiago.

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