El PP plantea dedicar una plaza de Santa Marta al artista Julio Ferreiro

El mural de Julio Ferreiro PP Santiago

El presidente del PP de Santiago, Borja Verea, ha propuesto que el Concello dedique la plaza de la rúa da Espiñeira, en Santa Marta, al artista Julio Ferreiro como homenaje a su trayectoria y a su aportación a la ciudad.

Según explicó el líder popular, Ferreiro dejó una "profunda huella" en Santiago gracias a las intervenciones artísticas con las que recuperó y transformó de forma altruista distintos espacios urbanos degradados, convirtiéndolos en lugares con identidad y valor para la ciudadanía.

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Verea considera que la plaza de la rúa da Espiñeira, uno de los espacios más vinculados a la obra del artista, sería el lugar idóneo para rendirle un reconocimiento permanente. En este sentido, anunció que el Partido Popular solicitará al Concello que inicie los trámites para que este espacio pase a denominarse plaza del artista Julio Ferreiro.

El dirigente popular defendió que este gesto serviría para preservar la memoria de un creador que, a su juicio, contribuyó a mejorar la ciudad con su talento y su compromiso.