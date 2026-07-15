El Consorcio de Santiago licita la restauración de las puertas de la iglesia de Santa María de Conxo y de la Capilla del Cristo

El proyecto cuenta con un presupuesto base de 50.765,65 euros y un plazo de ejecución de dos meses Archivo

El Consorcio de Santiago ha sacado a licitación las obras de restauración de la puerta principal de la iglesia de Santa María de Conxo y de la puerta de acceso a la Capilla del Cristo, una actuación enmarcada en su programa de conservación del patrimonio histórico, artístico y arquitectónico de la ciudad.

El proyecto cuenta con un presupuesto base de 50.765,65 euros y un plazo de ejecución de dos meses. Los trabajos permitirán corregir los problemas de apertura de la puerta principal del templo, reparar las piezas de madera deterioradas y restaurar las herrerías originales, respetando los materiales existentes.

Además, se actuará sobre la puerta interior de acceso a la Capilla del Cristo, donde se recuperará la parte inferior del cerramiento mediante la incorporación de nuevas piezas de madera de castaño y la reparación de los elementos dañados.

Las labores incluirán la retirada de ambas puertas para su restauración en taller, la recuperación de los elementos de madera y forja, la renovación de los acabados y su posterior reinstalación.

Con esta intervención, el Consorcio de Santiago refuerza su compromiso con la conservación del patrimonio compostelano y con la preservación de los oficios tradicionales relacionados con la carpintería, la forja y la restauración de bienes culturales.