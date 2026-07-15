El Colegio de Procuradores de Santiago homenajea a cinco colegiados por sus 25 años de ejercicio

El Colegio de Procuradores de Santiago Cedida

El Colegio de Procuradores de Santiago celebró este miércoles su tradicional acto de fin de curso en el Hotel Palacio del Carmen, una cita que sirvió para reconocer la trayectoria de cinco colegiados que cumplen 25 años de ejercicio profesional.

Durante el acto se entregaron insignias y diplomas a María Natividad Alfonsín Somoza, María José Fernández Vázquez, Virginia Louro Piñeiro, Ángel Manuel García Lijó y María del Carmen López López, en reconocimiento a su cuarto de siglo de dedicación a la procura.

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En nombre de los homenajeados, Natividad Alfonsín y Virginia Louro agradecieron el reconocimiento y recordaron algunas anécdotas de su trayectoria, poniendo en valor el compañerismo entre los profesionales que ejercen en Santiago.

Por su parte, el decano del Colegio de Procuradores de Santiago, Fernando González-Concheiro, destacó el ambiente de fraternidad que caracteriza este encuentro anual y repasó algunas de las novedades legislativas que han entrado en vigor recientemente, subrayando la importancia del trabajo de los procuradores para el buen funcionamiento de la Administración de Justicia.