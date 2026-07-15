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Santiago de Compostela

As Cancelas acoge este miércoles una nueva campaña de donación de sangre

El centro comercial colaborará con ADOS instalando una unidad móvil frente a su entrada principal, en horario de 09.30 a 14.30 y de 15.30 a 21.00 horas

Redacción
15/07/2026 11:03
Donación de sangre As Cancelas 1 (2)
El autobús para donar sangre en As Cancelas
Cedida
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El Centro Comercial As Cancelas volverá a colaborar este miércoles, 16 de julio, con la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS), acogiendo una unidad móvil de donación de sangre frente a su entrada principal. La campaña se desarrollará de 09.30 a 14.30 y de 15.30 a 21.00 horas.

La iniciativa forma parte de la campaña estival "Un alento de vida", impulsada por ADOS para reforzar las reservas de sangre durante los meses de verano, cuando suelen disminuir debido al periodo vacacional. La campaña recorrerá más de 170 municipios gallegos para garantizar el suministro de componentes sanguíneos en los hospitales de la comunidad, donde cada día se necesitan alrededor de 400 donaciones.

As Cancelas colabora con estas campañas desde 2013 dentro de su programa de Responsabilidad Social Corporativa. El gerente del centro comercial, Javier Nicolás, anima a la ciudadanía a participar en esta iniciativa solidaria, recordando que "donar sangre es un gesto sencillo que puede salvar vidas".

Podrán donar todas las personas mayores de 18 años que pesen más de 50 kilos y no padezcan ni hayan padecido enfermedades transmisibles por la sangre. Con esta acción, el centro comercial reafirma su compromiso con la salud y el bienestar de la comunidad, invitando a vecinos y visitantes a sumarse a la campaña.

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