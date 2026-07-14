UCIN Santiago propone abrir las bibliotecas municipales las 24 horas
La formación plantea que los cuatro centros José Saramago permanezcan abiertos de forma ininterrumpida como espacios de estudio para estudiantes, opositores y trabajadores
UCIN Santiago presentará una propuesta para que las cuatro bibliotecas públicas municipales José Saramago —Conxo, Fontiñas, Santa Marta y Vite— permanezcan abiertas las 24 horas del día, con el objetivo de ofrecer espacios de estudio accesibles para estudiantes, opositores y personas que compaginan el trabajo con la formación.
La formación defiende que Santiago, como una de las principales ciudades universitarias de Galicia, debe adaptar estos servicios a las necesidades de la ciudadanía, permitiendo el acceso a las salas de estudio también durante la noche.
La iniciativa contempla la apertura ininterrumpida de las cuatro bibliotecas, el control de acceso mediante carné o identificación digital, la instalación de sistemas de videovigilancia, el mantenimiento de espacios climatizados con wifi gratuito, enchufes y zonas de estudio silenciosas, así como el refuerzo de la limpieza y el mantenimiento de las instalaciones.
Según UCIN, este modelo ya funciona en numerosas ciudades españolas y europeas, donde las bibliotecas o salas de estudio con horario continuado facilitan la conciliación, mejoran el rendimiento académico y ofrecen una alternativa a quienes no disponen de un espacio adecuado para estudiar en sus hogares.
La formación considera que el coste de implantar esta medida sería asumible al aprovechar infraestructuras ya existentes y sostiene que supondría un importante beneficio social. "Santiago merece confiar en su gente y ofrecer servicios modernos que respondan a las necesidades reales de la ciudadanía", señala UCIN Santiago.