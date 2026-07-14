Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

UCIN Santiago propone abrir las bibliotecas municipales las 24 horas

La formación plantea que los cuatro centros José Saramago permanezcan abiertos de forma ininterrumpida como espacios de estudio para estudiantes, opositores y trabajadores

Redacción
14/07/2026 18:54
A programación organizada pola Biblioteca Municipal José Saramago inclúe a inauguración dun mural conmemorativo elaborado por nenos e nenas do obradoiro de debuxo do CSC das Fontiñas
La iniciativa contempla la apertura ininterrumpida de las cuatro bibliotecas
Páxinas Galegas
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

UCIN Santiago presentará una propuesta para que las cuatro bibliotecas públicas municipales José Saramago —Conxo, Fontiñas, Santa Marta y Vite— permanezcan abiertas las 24 horas del día, con el objetivo de ofrecer espacios de estudio accesibles para estudiantes, opositores y personas que compaginan el trabajo con la formación.

La formación defiende que Santiago, como una de las principales ciudades universitarias de Galicia, debe adaptar estos servicios a las necesidades de la ciudadanía, permitiendo el acceso a las salas de estudio también durante la noche.

Jesús López Romalde tomou posesión como decano da Facultade de Bioloxía nun acto presidido pola reitora da USC, Rosa M. Crujeiras

Jesús López Romalde renova como decano da Facultade de Bioloxía coa mellora da calidade e a internacionalización como prioridades

Más información

La iniciativa contempla la apertura ininterrumpida de las cuatro bibliotecas, el control de acceso mediante carné o identificación digital, la instalación de sistemas de videovigilancia, el mantenimiento de espacios climatizados con wifi gratuito, enchufes y zonas de estudio silenciosas, así como el refuerzo de la limpieza y el mantenimiento de las instalaciones.

Según UCIN, este modelo ya funciona en numerosas ciudades españolas y europeas, donde las bibliotecas o salas de estudio con horario continuado facilitan la conciliación, mejoran el rendimiento académico y ofrecen una alternativa a quienes no disponen de un espacio adecuado para estudiar en sus hogares.

El análisis de restos de fauna recuperados en el yacimiento de Cova Eirós ha permitido reconstruir el clima y el paisaje de las sierras orientales de Galicia

Un estudio en Cova Eirós confirma que las sierras orientales de Galicia fueron un refugio climático para neandertales y sapiens

Más información

La formación considera que el coste de implantar esta medida sería asumible al aprovechar infraestructuras ya existentes y sostiene que supondría un importante beneficio social. "Santiago merece confiar en su gente y ofrecer servicios modernos que respondan a las necesidades reales de la ciudadanía", señala UCIN Santiago.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Así fue la inauguración del Casino de Santiago @ Xaime Cortizo (11)

El Casino Santiago celebrará “Todo al Negro”, una noche de música, gastronomía y estética urbana
Redacción
Compostellaexpeditio_SedeAfundacion

Afundación recrea la Compostela del siglo XIII con una experiencia inmersiva de realidad virtual
Redacción
20260714Celtarys2

Celtarys Research presenta una tecnología para acelerar el descubrimiento de fármacos con apoyo de la Xunta
Redacción
A programación organizada pola Biblioteca Municipal José Saramago inclúe a inauguración dun mural conmemorativo elaborado por nenos e nenas do obradoiro de debuxo do CSC das Fontiñas

UCIN Santiago propone abrir las bibliotecas municipales las 24 horas
Redacción