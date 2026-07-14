Pedro Blanco asegura que el PSOE de Santiago está "cohesionado" para lograr la Alcaldía

Pedro Blanco y el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, participaron en un acto en el CiTIUS, donde defendieron el proyecto socialista para las elecciones de Santiago PSdeG

El candidato del PSOE a la Alcaldía de Santiago, Pedro Blanco, se ha mostrado "convencido" de que los socialistas compostelanos están "cohesionados" para alcanzar el bastón de mando del Pazo de Raxoi.

A preguntas de los medios este martes en un acto en el CiTIUS, el también delegado del Gobierno ha asegurado que están "absolutamente ilusionados" y ha asegurado que trabajan en un programa para "darle la vuelta completamente a Santiago".

En cuanto a las listas, Blanco ha subrayado que por el momento trabajan en el programa, que será "completamente novedoso" para una ciudad que, ha apuntado, "necesita aires nuevos".

En este sentido, ha afirmado que lo primero que hará si llega a la Alcaldía es "ordenar la casa" y escuchar lo que necesiten los trabajadores públicos.

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"Es imposible que avance Santiago si no somos capaces de pagar las facturas, si tenemos licencias que no se dan resuelto etc.", ha esgrimido antes de señalar como segunda medida la mejora de los servicios públicos, especialmente "servicio de limpieza, servicio de movilidad adecuado y afrontar el problema de vivienda".

Disputa del voto con Rosón

Asimismo, el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, preguntado sobre si la candidatura de la exconcejal socialista Mercedes Rosón puede hacer daño al PSOE compostelano, ha defendido que no les afecta "lo que hagan terceras personas".

"No nos afecta lo que hagan terceras personas. Por supuesto, estamos tan convencidos de que nuestro camino es adecuado y correcto que lo que hagan los demás tampoco nos debe ocupar, nos ocupamos de lo nuestro", ha reivindicado.

Además, ha puesto en valor el camino "ilusionante" de la mano de Pedro Blanco para hacer de la capital de Galicia "una verdadera capital, pujante, innovadora, que apuesta por la pluriculturalidad, por la innovación y por ser puntera".

Por ello, con un mensaje "tan ilusionante", en opinión de Gómez Besteiro "lo que hagan los demás" no deben "juzgarlo" ni les "preocupa".