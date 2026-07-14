O Museo do Pobo Galego reivindica a figura de Rafael Baltar cunha exposición sobre o seu legado arquitectónico
A mostra percorre a traxectoria do arquitecto compostelán e o seu papel na transformación da arquitectura e da cultura galegas durante a segunda metade do século XX
A alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, participou este martes na inauguración da exposición 'Rafael Baltar. Testemuña dun tempo', unha mostra que poderá visitarse no Museo do Pobo Galego ata o vindeiro 27 de setembro e que rende homenaxe a unha das figuras máis destacadas da arquitectura galega da segunda metade do século XX.
A exposición está organizada polo Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia e a súa Delegación de Santiago, o Museo do Pobo Galego e a Escola Técnica Superior de Arquitectura da Coruña, coa colaboración da Xunta de Galicia. Comisariada por Paula Franjo Calvo e Sandra González Álvarez, a proposta percorre os momentos clave da cultura arquitectónica galega do último terzo do século XX a través da traxectoria profesional e persoal de Rafael Baltar (1933-2004).
Durante a inauguración, Goretti Sanmartín destacou que o apelido Baltar está "indisolublemente ligado a Santiago de Compostela" e lembrou a pegada que o arquitecto deixou na cidade con intervencións en espazos como a Catedral, o Teatro Principal, os xulgados das Fontiñas ou o pavillón do Colexio Peleteiro.
A rexedora estableceu tamén un paralelismo entre a medicina, disciplina na que destacou Ramón Baltar, pai do arquitecto, e a arquitectura, ao considerar que ambas contribúen a "coidar" da sociedade. Neste sentido, subliñou que a arquitectura adquire unha relevancia especial no contexto actual de emerxencia climática, ao ser necesario reflexionar sobre o modelo de cidade e os espazos nos que vivimos.
Sanmartín incidiu ademais na importancia de divulgar o legado de figuras como Rafael Baltar entre as novas xeracións e avanzou que o Consorcio de Santiago publicará un libro que recollerá os materiais da exposición.
A mostra aborda a figura de Baltar desde as súas múltiples facetas —arquitecto, profesor, académico e impulsor de institucións culturais— e revisa tamén o seu papel na creación e consolidación de entidades como o Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, a Escola Técnica Superior de Arquitectura da Coruña ou o propio Museo do Pobo Galego, do que foi primeiro socio e membro activo.
A exposición súmase á conmemoración do 50 aniversario da creación da Xunta Xestora e da constitución do Padroado do Museo do Pobo Galego, reivindicando a contribución das persoas e institucións que fixeron posible este proxecto colectivo.