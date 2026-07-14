Maricarme y Unto Vello protagonizan una nueva semana de Atardecer no Gaiás con el nuevo folk gallego

Maricarme y Unto Vello actuarán los días 16 y 17 de julio en la Plaza Central de la Cidade da Cultura dentro del ciclo Atardecer no Gaiás

El ciclo de conciertos gratuitos Atardecer no Gaiás estará dedicado esta semana a dos bandas del nuevo tradi gallego, Maricarme y Unto Vello. Ambas propuestas recogen melodías del folclore que actualizan sin perder su esencia a partir de nuevos arreglos e instrumentación contemporánea. Los conciertos serán el jueves 16 y viernes 17 a partir de las 21.00 horas en la Plaza central de la Cidade da Cultura.

Maricarme presentará el jueves 16 de julio un adelanto del que será su primero EP, con temas como 'Eu non quero té', nos que mezclan violines, panderos, bouzouki y electrónica en un sonido fresco y actual que transita entre la tradición oral y las composiciones propias. Este supertrío del nuevo folk gallego nace de la unión de tres artistas con una reconocida trayectoria en la escena: Cibran Seixo (Davide Salvado, Abraham Cupeiro), María Jorge (Caldo, Mercedes Peón) y Migui Carballido (Zeltia Irevire, Mäi) y su directo se escuchó ya en el Festival Marea, Festiletras o en la Foliada de A Fonsagrada.

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El viernes 17 subirán al escenario de la Cidade da Cultura Unto Vello, dúo formado por los jóvenes Bieito Pereira y Xabi Gómez. Su trabajo rinde homenaje a las cantareiras y reinterpreta la música tradicional añadiendo nuevas musicalidades con el acordeón. Fueron finalistas de los Premios Martín Códax de la Música en 2025 y están de gira para presentar su primer disco, 'Inmaterial', publicado a comienzos de este mismo año.

Los conciertos continúan el jueves 23 con Bala, una de las bandas gallegas de rock con mayor proyección internacional. Hasta el 14 de agosto, pasarán también por la Cidade da Cultura Sheila Patricia, Lisdexia, Galician Army y Turista Sueca. Además, el viernes 13 de agosto habrá una jornada dedicada a la música urbana con la segunda edición del Atardecer Fest.