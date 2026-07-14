Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Jesús López Romalde renova como decano da Facultade de Bioloxía coa mellora da calidade e a internacionalización como prioridades

O profesor inicia un novo mandato no que reclama un maior financiamento para as titulacións experimentais e aposta por reforzar a excelencia docente, a mobilidade internacional e a xestión

Redacción
14/07/2026 18:00
Jesús López Romalde tomou posesión como decano da Facultade de Bioloxía nun acto presidido pola reitora da USC, Rosa M. Crujeiras
Jesús López Romalde tomou posesión como decano da Facultade de Bioloxía nun acto presidido pola reitora da USC, Rosa M. Crujeiras
Santi Alvite
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

O profesor Jesús López Romalde tomou posesión como decano da Facultade de Bioloxía co compromiso “de seguir traballando con transparencia, con proximidade, con capacidade de escoita, desde o respecto ás opinións diferentes, desde a procura permanente do consenso e coa mesma ilusión coa que comecei hai catro anos”. No acto, estivo acompañado pola reitora, Rosa M. Crujeiras, e pola secretaria xeral da USC, Alicia Villalba.

Agradecido polo apoio recibido para renovar mandato, desta volta xa por seis anos, Romalde marcaba a liña a seguir poñendo o foco en varios retos. Por unha banda, a mellora continua das titulacións do centro, “reforzando os sistemas internos de garantía de calidade e asegurando que estes sexan útiles, áxiles e orientados a resultados reais”. “Traballaremos para que os nosos títulos non só cumpran cos estándares esixidos, senón que destaquen pola súa excelencia, pola súa actualización e pola súa conexión cos retos científicos e sociais actuais, ofrecendo ao estudantado unha formación que realmente marque a diferenza”, manifestou.

El proyecto utiliza información del genoma del anisakis para diseñar una herramienta molecular destinada al seguimiento y control de este parásito

Un estudio de la USC y el CNAG desarrolla una herramienta genética para mejorar el control del anisakis

Más información

Á vez, reclamaba do goberno da Universidade un incremento progresivo da dotación orzamentaria destinada aos centros, “que teña en conta as particularidades de titulacións experimentais como Bioloxía e Biotecnoloxía, cuxo desenvolvemento require un elevado investimento en infraestruturas, equipamento, material docente e prácticas de laboratorio”, así como un financiamento específico “e suficiente” para as prácticas de campo.

Fortalecer a dimensión internacional da Facultade de estudantado e profesorado e simplificar procedementos para facilitar o traballo de quen dedica o seu tempo á docencia, á investigación e á xestión foron outros dos obxectivos apuntados polo decano no acto. Neste senso, advertiu que un dos seus compromisos “máis firmes” é avanzar “cara a unha xestión máis áxil, máis clara e máis eficiente, que facilite o traballo de todos e mellore tamén a experiencia do estudantado”.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Así fue la inauguración del Casino de Santiago @ Xaime Cortizo (11)

El Casino Santiago celebrará “Todo al Negro”, una noche de música, gastronomía y estética urbana
Redacción
Compostellaexpeditio_SedeAfundacion

Afundación recrea la Compostela del siglo XIII con una experiencia inmersiva de realidad virtual
Redacción
20260714Celtarys2

Celtarys Research presenta una tecnología para acelerar el descubrimiento de fármacos con apoyo de la Xunta
Redacción
A programación organizada pola Biblioteca Municipal José Saramago inclúe a inauguración dun mural conmemorativo elaborado por nenos e nenas do obradoiro de debuxo do CSC das Fontiñas

UCIN Santiago propone abrir las bibliotecas municipales las 24 horas
Redacción