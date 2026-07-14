Jesús López Romalde renova como decano da Facultade de Bioloxía coa mellora da calidade e a internacionalización como prioridades
O profesor inicia un novo mandato no que reclama un maior financiamento para as titulacións experimentais e aposta por reforzar a excelencia docente, a mobilidade internacional e a xestión
O profesor Jesús López Romalde tomou posesión como decano da Facultade de Bioloxía co compromiso “de seguir traballando con transparencia, con proximidade, con capacidade de escoita, desde o respecto ás opinións diferentes, desde a procura permanente do consenso e coa mesma ilusión coa que comecei hai catro anos”. No acto, estivo acompañado pola reitora, Rosa M. Crujeiras, e pola secretaria xeral da USC, Alicia Villalba.
Agradecido polo apoio recibido para renovar mandato, desta volta xa por seis anos, Romalde marcaba a liña a seguir poñendo o foco en varios retos. Por unha banda, a mellora continua das titulacións do centro, “reforzando os sistemas internos de garantía de calidade e asegurando que estes sexan útiles, áxiles e orientados a resultados reais”. “Traballaremos para que os nosos títulos non só cumpran cos estándares esixidos, senón que destaquen pola súa excelencia, pola súa actualización e pola súa conexión cos retos científicos e sociais actuais, ofrecendo ao estudantado unha formación que realmente marque a diferenza”, manifestou.
Á vez, reclamaba do goberno da Universidade un incremento progresivo da dotación orzamentaria destinada aos centros, “que teña en conta as particularidades de titulacións experimentais como Bioloxía e Biotecnoloxía, cuxo desenvolvemento require un elevado investimento en infraestruturas, equipamento, material docente e prácticas de laboratorio”, así como un financiamento específico “e suficiente” para as prácticas de campo.
Fortalecer a dimensión internacional da Facultade de estudantado e profesorado e simplificar procedementos para facilitar o traballo de quen dedica o seu tempo á docencia, á investigación e á xestión foron outros dos obxectivos apuntados polo decano no acto. Neste senso, advertiu que un dos seus compromisos “máis firmes” é avanzar “cara a unha xestión máis áxil, máis clara e máis eficiente, que facilite o traballo de todos e mellore tamén a experiencia do estudantado”.