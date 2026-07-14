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Santiago de Compostela

El Casino Santiago celebrará “Todo al Negro”, una noche de música, gastronomía y estética urbana

El evento tendrá lugar el próximo sábado 18 de julio con DJ en directo, cóctel de bienvenida, propuestas gastronómicas y un código de vestimenta en negro

Redacción
14/07/2026 21:36
Así fue la inauguración del Casino de Santiago @ Xaime Cortizo (11)
Con esta iniciativa, el Casino Santiago amplía su oferta de ocio con una experiencia que apuesta por combinar música, estilo y gastronomía en un ambiente diferente.
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El Casino Santiago acogerá el próximo 18 de julio, a partir de las 23.00 horas, la fiesta temática "Todo al Negro", una propuesta de ocio que combinará música en directo, gastronomía y una cuidada ambientación inspirada en la estética urbana.

El negro será el hilo conductor de la velada, tanto en la decoración como en el código de vestimenta. Las personas que asistan vestidas de negro recibirán una sorpresa especial preparada para la ocasión. Además, el espacio contará con una iluminación diseñada para crear una atmósfera envolvente y un fotocall temático para inmortalizar la experiencia.

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La música correrá a cargo de un DJ en directo, mientras que los asistentes serán recibidos con un cóctel temático de bienvenida y una selección de propuestas gastronómicas de inspiración "canalla".

Con esta iniciativa, el Casino Santiago amplía su oferta de ocio con una experiencia que apuesta por combinar música, estilo y gastronomía en un ambiente diferente.

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