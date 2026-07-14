Celtarys Research presenta una tecnología para acelerar el descubrimiento de fármacos con apoyo de la Xunta

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La empresa Celtarys Research, nacida en la Universidade de Santiago de Compostela con el apoyo del programa Ignicia de la Xunta de Galicia, ha presentado una tecnología basada en herramientas fluorescentes que permite sustituir las sustancias radiactivas en los ensayos preclínicos para el descubrimiento de fármacos. Este avance reduce los tiempos y costes del proceso, mejora la seguridad y facilita el desarrollo de nuevos medicamentos.

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La directora de la Axencia Galega de Innovación, Carmen Cotelo, destacó que Celtarys representa un ejemplo de transferencia de conocimiento desde los centros de investigación hacia el mercado. El proyecto Fluorotools, origen de la compañía, recibió en 2018 una ayuda de 427.000 euros del programa Ignicia Proba de Concepto para validar su tecnología y favorecer su desarrollo empresarial.

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Fundada en 2021, Celtarys Research cuenta actualmente con más de 40 clientes en 14 países, dispone de un catálogo de más de 30 productos y servicios especializados y se encuentra en fase de expansión internacional. Desde su creación ha captado más de dos millones de euros en financiación pública competitiva y trabaja con farmacéuticas, empresas biotecnológicas, universidades y centros de investigación.