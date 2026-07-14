Así serán las Fiestas del Apóstol: Julian Marley, Lila Downs, The Rapants y el regreso del videomapping

Las Fiestas del Apóstol se celebrarán del 22 al 31 de julio con conciertos, actividades tradicionales, cine al aire libre, propuestas infantiles, videomapping y fuegos artificiales

Las Fiestas del Apóstol 2026 volverán a convertir Santiago en un gran escenario cultural entre el 22 y el 31 de julio con una programación que combinará música, tradición, espectáculos audiovisuales, cine al aire libre, actividades infantiles y propuestas inclusivas. La concejala de Festas, Pilar Lueiro, presentó este miércoles el programa completo y el cartel de esta edición, obra de la ilustradora compostelana Iria Aldegunde, que rinde homenaje al artista Camilo Díaz Baliño cuando se cumplen 90 años de su asesinato.

Lueiro destacó que la programación mantiene la línea de años anteriores, con una oferta "diversa, inclusiva y para todos los públicos", que sitúa al mismo nivel la cultura gallega y las propuestas artísticas llegadas de otros países.

La Plaza da Quintana volverá a ser el principal escenario de las fiestas. La programación arrancará el 22 de julio con el tradicional concierto inaugural de la Real Filharmonía de Galicia y el pregón desde el balcón del Pazo de Raxoi. Al día siguiente llegará el reggae de Julian Marley, mientras que la víspera del Día del Apóstol estará protagonizada por la mexicana Lila Downs y la gallega Belém Tajes.

El 25 de julio, festividad del Apóstol, la Quintana acogerá una nueva edición de las Xornadas de Folclore Galego, mientras que el domingo 26 el Tradfest ofrecerá más de doce horas de actividades vinculadas a la música tradicional, con actuaciones de artistas de Galicia, Portugal, Escocia, Argentina y Castilla. Esa jornada culminará con los conciertos de Felisa Segade y Xosé Manuel Budiño.

La programación musical continuará con el rock and roll de La Perra Blanco el 27 de julio; la fiesta gitana gallega A Tarara el día 28; la propuesta de rap rural de Bewis de la Rosa junto a Eris Mackensie el día 29; el concierto de la banda madrileña Shego el 30 de julio y el cierre de las fiestas, el día 31, con The Rapants.

Además de los grandes conciertos, las fiestas incluirán actuaciones de orquestas en la Alameda, el ciclo Peregrinos Musicais, el regreso de Compostela Cinema con proyecciones en diferentes barrios de la ciudad, alboradas tradicionales, sesiones de ajedrez al aire libre y exhibiciones de danza urbana.

La Festa Pícara cambia este año de ubicación y se celebrará el 23 de julio en el parque de Galeras, con juegos, talleres y conciertos de Uxía Lambona e a Banda Molona y Gramola Gominola.

También regresará el espectáculo de videomapping sobre la fachada del Pazo de Raxoi durante las noches del 24 al 26 de julio, así como los fuegos artificiales, que el día 24 volverán a lanzarse desde tres puntos —la Alameda, el parque de Carlomagno, en Fontiñas, y la Cidade da Cultura— y el día 31 desde la Alameda como cierre de las fiestas.

Las atracciones permanecerán instaladas en la Alameda entre el 19 de julio y el 2 de agosto. Como medida de accesibilidad, habrá tres jornadas con horario sin ruido, los días 21, 28 y 29 de julio, entre las 17.00 y las 19.00 horas. Asimismo, el Punto Lila volverá a funcionar del 22 al 31 de julio en horario nocturno.

La concejala de Festas, Pilar Lueiro, presentó la programación de lasFiestas del Apóstol 2026 junto a la ilustradora Iria Aldegunde, autora del cartel oficial de esta edición Concello de Santiago

Un cartel inspirado en Camilo Díaz Baliño

La imagen oficial de las fiestas es obra de la ilustradora compostelana Iria Aldegunde, quien se inspiró en el legado gráfico de Camilo Díaz Baliño, autor durante una década de los carteles del Apóstol y figura clave del diseño gallego. La creadora explicó que la composición recupera elementos simbólicos presentes en la obra del artista, como la Catedral, la noria o la figura femenina central, reinterpretados con una estética contemporánea y una paleta cromática basada en los tonos de su segunda etapa artística.

El programa completo de las fiestas incluye más de un centenar de actividades culturales y festivas repartidas por distintos espacios de la ciudad, mientras que el nombre de la persona encargada de pronunciar el pregón se dará a conocer en los próximos días.