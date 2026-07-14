Afundación recrea la Compostela del siglo XIII con una experiencia inmersiva de realidad virtual

La propuesta invita a recorrer virtualmente distintos espacios del casco histórico medieval, algunos de ellos ya desaparecidos, Afundación

Afundación pondrá en marcha del 21 de julio al 9 de septiembre Compostella Expeditio, una experiencia inmersiva de realidad virtual que permitirá descubrir cómo era la Compostela del siglo XIII. La actividad se desarrollará en la sede de Afundación de la Rúa do Vilar y las entradas estarán disponibles a través de Ataquilla.

La propuesta invita a recorrer virtualmente distintos espacios del casco histórico medieval, algunos ya desaparecidos, como la antigua muralla mandada construir por el obispo Cresconio o el mercado de la Quintana. Los participantes también podrán subir al andamio desde el que el Maestro Mateo construía el Pórtico de la Gloria e interactuar con el entorno gracias a dispositivos de realidad virtual de última generación.

El proyecto ha sido desarrollado por el estudio gallego Maxina, dirigido por Carlos Seijo, en colaboración con Afundación. Para su recreación se empleó documentación histórica y un levantamiento del casco histórico realizado con tecnología LiDAR, con el objetivo de ofrecer una experiencia lo más fiel posible a la Compostela medieval.