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Diario de Ferrol

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Santiago de Compostela

Vuelven a vandalizar la estatua de Moncho Reboiras en Santiago

La escultura, situada en la calle Carreira do Conde, apareció este lunes cubierta de pintura azul turquesa, dos meses después de sufrir un primer ataque con pintura roja

Agencias
13/07/2026 15:25
La estatua de Moncho Reboiras ha sido objeto de un nuevo acto vandálico, una acción que el gobierno local ha condenado y ante la que ha pedido respeto por el patrimonio público
La estatua de Moncho Reboiras ha sido objeto de un nuevo acto vandálico, una acción que el gobierno local ha condenado y ante la que ha pedido respeto por el patrimonio público
Europa Press
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La estatua de Moncho Reboiras, que el Ayuntamiento de Santiago ha ubicado en la calle Carreira do Conde en Santiago, ha vuelto a aparecer vandalizada.

La escultura, que ya fue objeto de un ataque el pasado mes de mayo, cuando fue cubierta de pintura roja, ha sufrido este lunes un nuevo acto vandálico con pintura de color azul turquesa.

Moncho Reboiras es uno de los grandes referentes del nacionalismo gallego

¿Quién fue Moncho Reboiras y por qué tiene una estatua en pleno centro de Santiago?

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La portavoz de gobierno local, Míriam Louzao, ha denunciado esta situación y ha señalado, a preguntas de los medios de comunicación tras una rueda de prensa este lunes, que "es bastante dramático que vuelva a suceder esto".

Asimismo, Louzao ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que "respete absolutamente todo el patrimonio" y ha vuelto a condenar estos hechos, que "no pueden tener cabida en una sociedad como esta".

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