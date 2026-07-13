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Santiago de Compostela

Santiago rechaza el recurso de Urbaser y mantiene una multa de más de 20.000 euros

El Ayuntamiento ratifica las penalizaciones por incumplimientos en el contrato de recogida de residuos y limpieza viaria, entre ellos la falta de personal, deficiencias en la limpieza y retrasos

Agencias
13/07/2026 16:34
La junta de gobierno local ha desestimado el recurso presentado por Urbaser y mantiene la sanción de 20.025 euros por varios incumplimientos del contrato municipal de limpieza y recogida de residuos
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El gobierno de Santiago ha rechazado el recurso de reposición interpuesto por Urbaser contra una multa de 20.025 euros por el "incumplimiento" en la ejecución del contrato de servicios para la recogida convencional de residuos y limpieza vial.

Así lo ha anunciado este lunes la portavoz municipal, Míriam Louzao, en una rueda de prensa posterior a la junta de gobierno local, que ha detallado que el recurso fue interpuesto el 28 de noviembre de 2025 contra la resolución municipal del 29 de octubre de 2025.

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El importe corresponde a cinco penalizaciones, entre las que se encuentran la "falta" de los medios personales comprometidos, calificada como muy grave (9.015,19 euros); la "falta y demora" en la puesta a disposición del servicio de la infraestructura informática y tecnológica comprometida (3.005,06 euros); así como las "deficiencias" en la limpieza y desinfección de contenedores (6.005,12 euros).

"A la vista de que los motivos de las sanciones están totalmente acreditados y que su imposición respetó todos los requisitos legales, se confirma plenamente la resolución", ha remarcado Louzao.

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