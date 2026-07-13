Santiago da luz verde a una urbanización en Vidán con 67 viviendas, 13 de ellas protegidas

El desarrollo urbanístico previsto en el entorno del Muíño de Vidán contempla la construcción de 67 viviendas y la urbanización de una parcela de casi 24.000 metros cuadrados Concello de Santiago

El gobierno de Santiago ha dado luz verde al proyecto de urbanización del suelo urbano en el número 11 del Muíño de Vidán (SUD-11) donde construirán un total de 67 viviendas, de las cuales 13 serán protegidas.

Así lo ha explicado este lunes la portavoz municipal, Míriam Louzao, en una rueda de prensa posterior a la junta de gobierno municipal, que ha indicado que el proyecto es promovido por Grupo Taboram S.L.

De esta forma, el proyecto ocupa una superficie de 23.850,76 metros cuadrados ubicado al sur de la avenida da Mestra Victoria Míguez. El plan parcial, ha recordado Louzao, fue aprobado definitivamente en 2014 y recoge una edificabilidad total de 9.492 metros cuadrados construidos.

"El parcial prevé 12 viviendas unifamiliares y 55 en edificio colectivo. Un total 67 viviendas, de las que un 20% deberán ser protegidas", ha señalado la portavoz Louzao.

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El proyecto de reparcelación fue aprobado de manera definitiva en 2024 y estableció una cesión obligatoria del 19,11% del aprovechamiento de la parcela destinada a vivienda colectiva y usos terciarios.

La participación del Ayuntamiento en los gastos de urbanización será de un 5,48%, con un coste provisional estimado de 75.088,81 euros de un total de 1.370.233,80 euros.

El proyecto aprobado saldrá a exposición pública por el plazo de un mes tras la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincial de A Coruña.

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Visitas al ayuntamiento de Santiago

En otro orden de asuntos, la junta de gobierno local autorizó el inicio del trámite para proceder a la recepción de las obras del edificio. Louzao ha indicado que "la idea" es que este año comiencen las visitas turísticas de carácter histórico, arquitectónico y artístico al Pazo de Raxoi, sede del Ayuntamiento de Santiago.

"Estamos trabajando para poner en marcha todo lo relacionado con las visitas y la idea es que empiecen este año", ha apuntado, al tiempo que ha asegurado que los ciudadanos empadronados en la capital gallega "no tendrán que pagar" para conocer el edificio.