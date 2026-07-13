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Diario de Ferrol

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Santiago de Compostela

O PSdeG reclama a reparación urxente da rúa do Cubelo

Os socialistas levarán ao vindeiro pleno un rogo para denunciar o deterioro do pavimento e critican a falta de mantemento das rúas por parte do goberno municipal

Redacción
13/07/2026 12:18
RúaCubelo
O estado da carretera
Cedida
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O estado da rúa do Cubelo centrará unha das iniciativas que o grupo municipal socialista presentará no vindeiro pleno. 

O PSdeG defenderá un rogo para instar ao goberno municipal a actuar de maneira urxente nesta vía, ao considerar que o pavimento se deteriorou nos últimos meses sen que se acometeran as reparacións necesarias. 

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A concelleira Marta Abal advirte de que as fochancas aumentaron e asegura que a situación afecta á seguridade e á mobilidade da veciñanza.

A edil enmarca este caso na falta de planificación do mantemento das rúas de Santiago e lembra que hai máis dun ano a Corporación aprobou unha proposta do PSdeG para elaborar un Plan Anual de Mantemento de Infraestruturas, Espazos e Elementos Urbanos que, segundo denuncia, continúa sen desenvolverse.

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Os socialistas reclaman unha intervención inmediata na rúa do Cubelo e instan ao goberno municipal a reforzar o mantemento da rede viaria da cidade para evitar que o deterioro siga avanzando.

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