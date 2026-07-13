O PSdeG reclama a reparación urxente da rúa do Cubelo
Os socialistas levarán ao vindeiro pleno un rogo para denunciar o deterioro do pavimento e critican a falta de mantemento das rúas por parte do goberno municipal
O estado da rúa do Cubelo centrará unha das iniciativas que o grupo municipal socialista presentará no vindeiro pleno.
O PSdeG defenderá un rogo para instar ao goberno municipal a actuar de maneira urxente nesta vía, ao considerar que o pavimento se deteriorou nos últimos meses sen que se acometeran as reparacións necesarias.
A concelleira Marta Abal advirte de que as fochancas aumentaron e asegura que a situación afecta á seguridade e á mobilidade da veciñanza.
A edil enmarca este caso na falta de planificación do mantemento das rúas de Santiago e lembra que hai máis dun ano a Corporación aprobou unha proposta do PSdeG para elaborar un Plan Anual de Mantemento de Infraestruturas, Espazos e Elementos Urbanos que, segundo denuncia, continúa sen desenvolverse.
Os socialistas reclaman unha intervención inmediata na rúa do Cubelo e instan ao goberno municipal a reforzar o mantemento da rede viaria da cidade para evitar que o deterioro siga avanzando.